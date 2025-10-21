第104代・内閣総理大臣に指名された高市早苗氏。

【写真を見る】“高市新総理”がお兄ちゃんと呼ぶ？“側近中の側近” 自民･古屋圭司衆院議員 ｢あらゆる戦略を緻密に練った｣

「側近中の側近」と言われる、岐阜5区の古屋圭司衆院議員に舞台裏を直撃しました。

（自民・古屋圭司衆院議員）

Q.高市さんが総理に選ばれたが、ようやくと言う感じ？

「3回目の挑戦なので、当初から高市総理には『今回が最後の挑戦になる』『絶対勝ちにいこう』と。2回の（総裁選の）教訓を活かして、あらゆる戦略を緻密に練りました」

古屋議員は高市氏が総裁選に出た過去3回で、いずれも推薦人を務めてきました。高市氏の「兄貴分」とも呼ばれています。



（古屋衆院議員）

Q.高市さんにとって古屋さんはどんな存在？

「私のことを『兄貴』とか『兄ちゃん』と言うんですよ。頼りにはされているだろうけど、逆にストレスの発散役でもあるし」

物価高対策は？「がっちり補正予算を」

26年ぶりに生まれた新たな連立政権。自民党の選挙対策委員長としては…



（古屋衆院議員）

Q.選挙のタイミングはいつ？

「選挙は総裁が決める話です。いつ（選挙が）あってもいいように、準備を整えるのが私の仕事」

Q.維新との選挙区調整どうしましょう？

「それはやりますよ。今まで自民党はいくつもやってきた」

一方で、物価高対策など課題は山積です。



（古屋衆院議員）

Q.さまざまな物価高対策も含めて、やるのは通したあと？

「まず臨時国会がいよいよ始まって、この間でやるべきは緊急経済対策。がっちり補正予算を組みます。来年度予算なんか待っていられないから、しっかり補正予算を組んで速やかに実行する」