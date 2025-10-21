恒例特集、「秋の推し旅2025」のスペシャルエディション表紙を飾るのは、日タイ合作映画『（LOVE SONG）』で初共演を果たした森崎ウィンさんとSnow Manの向井康二さん。ひりつく緊張感や儚げな雰囲気をまとった美麗グラビアの裏にあった、超仲良し&爆笑な撮影風景をお届けします。

ananの撮影がこの日1本目の取材ということもあり、スタジオで顔を合わせた瞬間に「康ちゃん〜！」「おいっす！」とまずは再会を喜ぶところからスタート。今回のグラビアテーマは、映画のあたたかで切ない作品世界とは異なる次元に二人が出会ったら、という妖艶＆麗しいラブストーリー。だったのですが…、二人の仲がとても良くーーいや、良すぎて、とにかく笑顔＆ふざけ合う瞬間の連続！ そんななか、撮影は、ブラックのジャケットスタイルから始まりました。睨み合うようなスリリングな表情や背中に腕を置いたクールなポージングのカットが格好良く掲載されていますが、この前後には、一回ボケとツッコミのターンがあるくらいのアットホームな撮影現場。向井さんが森崎さんのリボンタイをほどき、そのリボンタイを向井さんの首に巻く…そんな少し背徳的なシーンでも、キャッキャと楽しそうにしている二人。シャッターが切られると瞬時に決まるのも、息が合っているからこそ。そんな（実はとっても仲良しだけど）ひりつくノワールグラビアをお楽しみに。2ポーズ目は、真っ白なシャツスタイルで登場。森崎さんフォーカス、向井さんフォーカスのツーショットや、二人とも目線を外していたり…。すれ違う心を表すようなドラマティックな撮影となりました。もちろんこの時でも、一度話し始めたら爆笑の連続！ そんな和気藹々な現場と感じさせない、湿度が感じられる表情を見せてくださいました。儚くも夢のようなひとときをお見逃しなく。

インタビューは、特集“旅”に関する話も聞きました。キャンプや飛行機好きという森崎さん、撮影日近辺に3泊5日というロンドン仕事から戻ってきたという向井さんの、旅話は必見です。対談は、二人のコミカルな掛け合いとともに、互いへのリスペクトを存分に感じられるものとなりました。

森崎さんと向井さんが繰り広げる映画のアナザーラブストーリーをぜひ誌面にて受け取ってください。（KY）