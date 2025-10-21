とめどないホスピタリティにほっこり。SEVENTEEN・HOSHIさん、ananソロ初表紙の撮影現場から

anan2468号「秋の推し旅2025」の表紙はSEVENTEENのHOSHIさん。ソロ初登場となった表紙の、和やかな撮影風景をお届けします。

取材をしたのは、ちょうど日本の暑さがピークを迎えていた時期。ブルーに染めたての目をひくヘアスタイルで颯爽とスタジオに現れたHOSHIさんは、取材前にまずはランチタイムでエネルギーチャージ！ メイクアップまで完了しスタッフ陣の前に現れた時には、いつもの優しい笑顔と元気っぷりを見せてくださいました。

今回のページテーマは“スター性”“自由さ”“素顔”。撮影もテーマに合わせて、３シチュエーションで行っています。初めに撮影をしたのは、表紙にもなっている〈素顔〉のパートです。ここでは、優しく、シンプルに。一番素に近いような空気感にするため、まっさらな自然光のもと、包み込んでくれるようなピンクモヘアニットのコーデを着用していただきました。シチュエーションの説明や、リラックスした動き・表情の相談をしたところ、HOSHIさんは深く頷いてにっこりと両手でグッドポーズ。削ぎ落とされたストレートなポートレートと、作り込まない表情だからこそ際立つナチュラルな美しさは、温かみも帯びていました。

次に撮影をしたのは〈自由さ〉のパート。HOSHIさんのバイタリティの高さからなるパフォーマンスの跳躍を、広いガレージの真ん中で思う存分大きな動きで見せていただきました。アップテンポなBGMに合わせて、椅子に飛び乗って超近距離にカメラを覗き込んでみたり、ダンスしてみたり。そのグルーヴ感は圧巻！ そして時折見せる人懐っこい表情にキュン。まるでジェットコースターに乗っているように、かっこよさと可愛さが入り交じるグラビアをお楽しみください！

最後のシチュエーションは〈スター性〉。ライブで爆発させる、誰もが見惚れる圧倒的なオーラを誌面でも表現すべく、華やかさ、艶やかさ、煌びやかさ…すべてを網羅するように、ギラッとしたカラーライト、ボルドーの布背景で撮影しました。スーツに着替えた瞬間からキリッとしたモードに切り替わったのが伝わるほど、オーラを放って佇むHOSHIさん。ここではステージ上での鮮烈な美しさをより凝縮するために用意してくれたアイメイクに注目してください。撮影が終了すると、360度お辞儀をしながら「ありがとうございます〜!!」とたくさんの拍手と満面の笑み、そして日本語で感謝を伝えてくれました。

インタビューは、今年デビュー10周年を迎えたSEVENTEENのこれまでとこれからについてをたっぷりとお届け。また今回はスペシャル企画としてananwebでのインタビューも準備中なので、続報をお待ちください。（NF）

華やかさ満点のボルドー布背景。差し込む光とHOSHIさんの美麗なセッションをお見逃しなく。