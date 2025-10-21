【舞台裏】シャンパンファイトを最高のものに 球団職員が信じて待った歓喜の瞬間 ホークス日本S進出！
もつれにもつれたクライマックスシリーズ・ファイナルステージ。接戦の末、ホークスが2年連続となる日本シリーズ進出を決めました。歓喜の瞬間を最高のものにするために。その舞台裏には、奮闘する球団職員の姿がありました。
11年ぶりの第6戦となったクライマックスシリーズ・ファイナルステージ。
「清宮の打球は…つかんだー！3アウト！福岡ソフトバンクホークス、2年連続、日本シリーズ進出を決めました！」
1点を争う大接戦を制し、つかんだ日本シリーズの切符。その喜びを仲間とともにかみしめていたのは、ホークス球団職員の橋村啓吾さん（37）です。祝勝会・シャンパンファイトの責任者です。
■球団職員・橋村啓吾さん（37）
「やりましょう。やります。」
日本シリーズ進出に王手がかかった試合から3日。この瞬間を待ち望んでいました。
10月17日金曜日。この日に突破が決まると信じ、橋村さんはスタッフとともに準備を進めていました。
■橋村さん
「去年の8月入社だったのですが、ドームでは私はまだ経験していないですね。初めてです。」
橋村さんは去年、金属メーカーから転職しホークスに入社しました。球団職員2年目ながら祝勝会の責任者の立場を任されています。
祝勝会は去年・ことしと2度のリーグ優勝で経験していますが、いずれも本拠地ではなく敵地でのものでした。その上、今回の祝勝会は、ビール会社からの供給状況などを踏まえ、シャンパンなどを使用する初めてづくしです。
■橋村さん
「会場に愛着が湧いているので、この会場が無駄にならないでくれと、すごく思いますね。」
しかし、チームは敗れ「勝利の美酒」はお預けに。
■橋村さん
「また気持ちを切り替えて、もう一回ベストでやっていくことが大事かなと思っています。祝勝会の設営担当として（選手と）同じような気持ちでやっているつもりです。」
ところが、この日からチームはまさかの3連敗。日本ハムに逆王手をかけられる事態になりました。
そして20日。泣いても笑っても、これが日本シリーズをかけた最後の試合です。
■橋村さん
「最終戦がきてしまいました。きょうは絶対勝ってくれと。勝つだろう、勝ってくれると信じています。」
多くのファンが勝利を信じて声援を送る中、橋村さんも勝利を信じ、試合を見守ります。そして。
■元木アナウンサー
「9回、2アウトまできました。清宮の打球は…つかんだー！3アウト！福岡ソフトバンクホークス、2年連続、日本シリーズ進出を決めました！」
■橋村さん
「よっしゃ。勝った勝った。（シャンパンファイト）やりましょう。やります。」
グラウンドでファンと喜びを共有する選手たち。一方、橋村さんの戦いは、ここからが本番です。大急ぎで準備を進めます。
■橋村さん
「やっちまった。」
慣れないシャンパンなどの用意にハプニングもありながら、およそ700本の準備が完了しました。
■橋村さん
「人が集まってきて、今から始まりますって感じで興奮してきますね。」
■山川穂高選手（33）
「シャンパンですか。」
■橋村さん
「シャンパンです。初めて？」
■山川選手
「いや、シャンパンあるっすよ。」
■周東佑京選手（29）
「助かります。」
■橋村さん
「本当に信じていました。これと、もう一回いきましょう。」
■周東選手
「レッツ、ゴー！」
ついに祝勝会がスタートです。選手たちが、待ちに待った「勝利の美酒」に酔いしれる中。
■橋村さん
「はい！はい！どうぞ！」
橋村さんたちは休むことなく、選手たちに新しいボトルを渡し続けました。700本あったシャンパンなどが、ものの10分でなくなりました。
■橋村さん
「短い！早い！」
■スタッフ
「短かったですね。ビールかけの3分の1くらい。」
■橋村さん
「あと（ビールより）しみる。」
■橋村さん
「準備を頑張って良かった。日本シリーズを勝ちきって、もう一度やれることを願っています。我々もしっかり準備をしていきますので、ぜひ日本一の光景を見せてほしいと願っています。」
次なる美酒は、日本一の栄冠をつかんだその時に。セ・リーグ王者、阪神タイガースとの日本シリーズは25日に、みずほPayPayドームで開幕します。