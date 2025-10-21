もつれにもつれたクライマックスシリーズ・ファイナルステージ。接戦の末、ホークスが2年連続となる日本シリーズ進出を決めました。歓喜の瞬間を最高のものにするために。その舞台裏には、奮闘する球団職員の姿がありました。

11年ぶりの第6戦となったクライマックスシリーズ・ファイナルステージ。





■元木寛人アナウンサー「清宮の打球は…つかんだー！3アウト！福岡ソフトバンクホークス、2年連続、日本シリーズ進出を決めました！」

1点を争う大接戦を制し、つかんだ日本シリーズの切符。その喜びを仲間とともにかみしめていたのは、ホークス球団職員の橋村啓吾さん（37）です。祝勝会・シャンパンファイトの責任者です。



■球団職員・橋村啓吾さん（37）

「やりましょう。やります。」



日本シリーズ進出に王手がかかった試合から3日。この瞬間を待ち望んでいました。

10月17日金曜日。この日に突破が決まると信じ、橋村さんはスタッフとともに準備を進めていました。



■橋村さん

「去年の8月入社だったのですが、ドームでは私はまだ経験していないですね。初めてです。」



橋村さんは去年、金属メーカーから転職しホークスに入社しました。球団職員2年目ながら祝勝会の責任者の立場を任されています。



祝勝会は去年・ことしと2度のリーグ優勝で経験していますが、いずれも本拠地ではなく敵地でのものでした。その上、今回の祝勝会は、ビール会社からの供給状況などを踏まえ、シャンパンなどを使用する初めてづくしです。



■橋村さん

「会場に愛着が湧いているので、この会場が無駄にならないでくれと、すごく思いますね。」

しかし、チームは敗れ「勝利の美酒」はお預けに。



■橋村さん

「また気持ちを切り替えて、もう一回ベストでやっていくことが大事かなと思っています。祝勝会の設営担当として（選手と）同じような気持ちでやっているつもりです。」



ところが、この日からチームはまさかの3連敗。日本ハムに逆王手をかけられる事態になりました。

そして20日。泣いても笑っても、これが日本シリーズをかけた最後の試合です。



■橋村さん

「最終戦がきてしまいました。きょうは絶対勝ってくれと。勝つだろう、勝ってくれると信じています。」



多くのファンが勝利を信じて声援を送る中、橋村さんも勝利を信じ、試合を見守ります。そして。



■元木アナウンサー

「9回、2アウトまできました。清宮の打球は…つかんだー！3アウト！福岡ソフトバンクホークス、2年連続、日本シリーズ進出を決めました！」

■橋村さん

「よっしゃ。勝った勝った。（シャンパンファイト）やりましょう。やります。」



グラウンドでファンと喜びを共有する選手たち。一方、橋村さんの戦いは、ここからが本番です。大急ぎで準備を進めます。



■橋村さん

「やっちまった。」



慣れないシャンパンなどの用意にハプニングもありながら、およそ700本の準備が完了しました。



■橋村さん

「人が集まってきて、今から始まりますって感じで興奮してきますね。」

■山川穂高選手（33）

「シャンパンですか。」

■橋村さん

「シャンパンです。初めて？」

■山川選手

「いや、シャンパンあるっすよ。」

■周東佑京選手（29）

「助かります。」

■橋村さん

「本当に信じていました。これと、もう一回いきましょう。」

■周東選手

「レッツ、ゴー！」



ついに祝勝会がスタートです。選手たちが、待ちに待った「勝利の美酒」に酔いしれる中。

■橋村さん

「はい！はい！どうぞ！」



橋村さんたちは休むことなく、選手たちに新しいボトルを渡し続けました。700本あったシャンパンなどが、ものの10分でなくなりました。



■橋村さん

「短い！早い！」

■スタッフ

「短かったですね。ビールかけの3分の1くらい。」

■橋村さん

「あと（ビールより）しみる。」



■橋村さん

「準備を頑張って良かった。日本シリーズを勝ちきって、もう一度やれることを願っています。我々もしっかり準備をしていきますので、ぜひ日本一の光景を見せてほしいと願っています。」

次なる美酒は、日本一の栄冠をつかんだその時に。セ・リーグ王者、阪神タイガースとの日本シリーズは25日に、みずほPayPayドームで開幕します。