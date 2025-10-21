¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¥ê¡¼¥¢¡¼¥È¤È¤Ï!?¡ÖJOAA ¥»¥ó¥µ¥ê¡¼¥¢¡¼¥È¤Î»î¤ßÅ¸¡×¤¬10·î25Æü¡¢26Æü¤Ë²£ÉÍ¡¦¾Ý¤ÎÉ¡¥Æ¥é¥¹¤Ç³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍJOAA¤Ï¡¢2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥»¥ó¥µ¥ê¡¼¥¢¡¼¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹á¤ê¤Î¥Õ゙¡¼¥±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥Õ゚
¥»¥ó¥µ¥ê¡¼¥¢¡¼¥È¤È¤Ï¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¢¡¼¥ÈÁ´ÈÌ¤Î¤³¤È¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢ÓÌ³Ð¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¸Þ´¶¤Ç¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤òºî¤Ã¤¿¤ê¥¢¡¼¥È¤òÀ©ºî¤·¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Öµï¾ì½ê¡×¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯µ°À×¤ÎÊó¹ðÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¥¤¥Á¥ª¥·¡¢ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤¿Êó¹ðÅ¸¼¨¤¬´Õ¾ÞÌµÎÁ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥µ¥ê¡¼¥¢¡¼¥È¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
JOAA¤ÎÂåÉ½¼«¿È¤Î½Ð»º»þ¤Ë¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹á¤ê¤ÎÆ»¤Ø¡£¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤¬¾ÍèÆ¯¤¯¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â¤Ã¤ÈÉý¹¤¤¿¦¼ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¸½ºß¾ã¤¬¤¤¼Ô»ÜÀß¤Ç¤Î¹á¤ê¤Î¥ï¡¼¥¯¤òÈ¯Ãí¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥¢¡¼¥È¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥È¥Á¡¼¥àLITTLE ARTISTS LEAGUE¤¬¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥¢¡¼¥È¤ÎÅ¸³«¤ò»Ï¤á¤¿ºÝ¡¢¹á¤ê¥¢¡¼¥È¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£°ÊÍè¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¤Ø¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Ê¤ÉÆó¿Í»°µÓ¤Ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´¹ñ¤ËÌó100¿Í¤¤¤ë¹á¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¥»¥ó¥µ¥ê¡¼¥¢¡¼¥È¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§JOAA ¥»¥ó¥µ¥ê¡¼¥¢¡¼¥È¤Î»î¤ßÅ¸
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)10»þ¡Á18»þ
²ñ¾ì¡§¾Ý¤ÎÉ¡¥Æ¥é¥¹(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è³¤´ßÄÌ1-1)
´ÑÍ÷¡§¼«Í³¡¢ÌµÎÁ
¶¨ÎÏ¡§LITTLE ARTISTS LEAGUE¡¿¾Ý¤ÎÉ¡¥Æ¥é¥¹¡¿Í·¤Ó¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥Î¥¢¤¿¤Þ¥×¥é¡¿¥ê¥¨¥¾¥ó³Þ´Ö¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Î²ñ¡¿¥è¥³¥Ï¥Þ¥Õ¥©¥ó¥È¡¿¤ä¤Þ¤Ö¤¹©Ë¼
¢£´ØÏ¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¢£(1)¹á¤ê¤Î¥Ö¡¼¥±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
Ê¡»ã»ÜÀß¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£10¼ï¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤Î¥Ö¡¼¥±¤òºî¤ë¡£
Æü»þ¡§10·î25Æü(ÅÚ)11»þ¡Á12»þ¡¢13»þ¡Á14»þ¡¢14»þ¡Á15»þ¡¢15»þ¡Á16»þ¡¢16»þ¡Á17»þ
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ(Í½ÌóÍ¥Àè¡£ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄùÀÚ¡£30¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¢¥í¥Þ¥¹¥×¥ì¡¼¤âÀ©ºî¤·¤¿¤¤¾ì¹ç3000±ßÄÉ²Ã¤Ç²Ä)
¹Ö»Õ¡§Lumico Harmony(LITTLE ARTISTS LEAGUE)
¢£(2)¹á¤ê¤Î¥¢¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¿§¤È¹á¤ê¤ò»È¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤Ë¤¯¤¤µ¤»ý¤Á¤òÄ¾´¶Åª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¾®È¢¤Ë¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿ÀºÌý1¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Æü»þ¡§10·î26Æü(Æü)11»þ¡Á12»þ¡¢13»þ¡Á14»þ¡¢14»þ¡Á15»þ¡¢15»þ¡Á16»þ¡¢16»þ¡Á17»þ
»²²ÃÈñ¡§3000±ß(ÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¸½¶â¤Þ¤¿¤ÏPaypay)
¹Ö»Õ¡§Tomoko Hamasaki¤µ¤ó
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍJOAA(ÆüËÜ¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥í¥Þ¶¨²ñ)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¹á¤ê¡ßÊ¡»ã¡ß´Ä¶¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤äÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£ÇÑ´þÍ½Äê¤ÎÇÀºîÊª¤ä´ÖÈ²ºà¤«¤é¾øÎ±¤·¤¿Å·Á³¤ÎÀºÌý¤ÎÀ¸»º¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹á¤ê¡×¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤«¤Ë°åÎÅ¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤ÏËþ¤¿¤»¤Ê¤¤²¿¤«¤ò¸«½Ð¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ë¡¼¥º¥¥Ã¥º¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼ç¤È¤·¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¹¤¯¹Ô¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¹Ô¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥è¥³¥Ï¥Þ¥¢¡¼¥È¥µ¥¤¥È(²£ÉÍ»ÔÃÏ°èÊ¸²½¥µ¥Ý¡¼¥È»ö¶È)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÏ°è²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸²½·Ý½Ñ¤Î»ý¤ÄÁÏÂ¤À¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ë½õÀ®¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¹Êó»ï¡Öµ¨´©¥è¥³¥Ï¥Þ¥¢¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡×¤ÎÈ¯¹Ô¡¢Web¥µ¥¤¥È¡¦¼Â»Ü¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹Êó¤ä¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÈÊ¸²½·Ý½Ñ¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¦¸¦½¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢»²²ÃÃÄÂÎ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ST¥¹¥Ý¥Ã¥È²£ÉÍ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ë¤®¤ï¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä⽂²½¶É¤Ç»öÌ³¶É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾Ý¤ÎÉ¡¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²£ÉÍ³«¹Á150¼þÇ¯»ö¶È¤Î°ì´Ä¤ÇÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¾Ý¤ÎÉ¡¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥«¥Õ¥§¤È¥¢¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÊ»Àß¤·¤¿µÙ·Æ»ÜÀß¡£²£ÉÍ¤Î¡ÖÊ¸²½¸ò°×¡×¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¢¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¡£¹Á¤È¤Þ¤Á¡¦¿Í¡¹¤ÈÊ¸²½·Ý½Ñ¤¬½Ð²ñ¤¦¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è³¤´ßÄÌ1-1
³«´Û»þ´Ö¡§10»þ¡Á18»þ
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ
¢¨Ç¯ÃæÌµµÙ
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤«゙¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
