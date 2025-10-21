¡Ö¥â¥ê¥â¥ê¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×°ËÆ£·òÂÀÏºà¶ÚÆùÈþá¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²¿¤«¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Î(¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Î³¨Ê¸»ú)³¤¤ÏÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢³§¤µ¤ó¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤òÊú¤¨¤¿¸å¤í»Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ÏÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¶ÚÆùÈþ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¡Ö¤Á¤ç¡¼¥«¥Ã¥Á¥ç¤è!!¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥é¥¤¥É!¡×¡Ö²¿¤«¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡Öµ´¤«¤Ã¤³¤è!¡×¡Ö¸ª¤Î¶ÚÆù¤¬¥â¥ê¥â¥ê¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¿ä¤·¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¶ÚÆù¥Þ¥ó¤ä¤Ð¤¤¤¤¤£¡×¡ÖÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Önice¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£