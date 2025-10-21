【速報】実父から性被害受けた女性　判決に安堵「まずはホッとしています」　実父に「懲役８年の実刑判決」　富山地裁

実の娘（２５）に性的暴行を加えたとして、準強姦の罪に問われていた父親（５４）の裁判。富山地裁は検察側の求刑通り、懲役８年の実刑判決を言い渡しました。



判決を受け、娘は安堵の言葉を述べました。



「まずはホッとしています」

「まずは聞く前はすごくドキドキしていて、被告人が近くにいるのでそれも怖かったですし、ドキドキしていたんですが、始まって、有罪だというふうに述べられてほっとして、力が抜けて、やってきたことがここで終わって、認めていただいたっていう。それがもう本当に安心して、すごくほっとしたく力が抜けたという感じです」





▽被告側は無罪を主張していた富山県黒部市の元会社役員・大門広治被告（５４）は、２０１６年に当時高校２年生だった娘の福山里帆さん（２５）に日常的に暴力をふるい、抵抗できない状態と知りながら性的暴行を加えたとして、準強姦の罪に問われています。里帆さんはこれまでのＭＢＳの取材に対し、「被害は中２から高２まで続いた。私が悲しんで苦しくても、頑張って自分の中にとどめれば、親族や家族は日常生活を送れると思っていた。きょうたまたま死ななかっただけで、死なない日を延ばして生きてきた」などと、被害の実態を実名・顔出しで訴えてきました。大門被告の裁判は去年１２月に始まり、被告は「妻が不在の隙を狙い、あわせて８回ほど性交した」などと性行為自体は認めたものの、「逆らえない状態ではなかった」と起訴内容を否認。また、自らとの性行為について「里帆さんは興味があった」とも述べていました。弁護人も「被告の誘いを里帆さんが無視して断る時もあった。準強姦罪は成立しない」として、無罪を求めていました。一方、里帆さんも被害者参加制度を利用して裁判に参加。法廷で、「父の手を払いのけたがやめてもらえず、性行為に及んできた。終わった後は母に言わないようにと口止めされ、時には５０００円や１万円を渡してきたこともあった。絶望的で人生が終わったと思った」などと証言。“日常的に暴力を受け、恐怖で抵抗できなかった“という旨を涙ながらに述べていました。検察側は「拒否できなかった里帆さんの恐怖と絶望は筆舌に尽くしがたい」と、懲役８年を求刑。富山地裁は１０月２１日の判決で、大門被告の「自分との性行為に興味があった」という主張については、「実の父親との性行為を積極的に望んでいたはずがなく、不合理極まりなく、信用できない」と一蹴。里帆さんが当時「抵抗不能な状態だった」と認定しました。そのうえで「自己の性欲を満たすための、卑劣かつ悪質な常習的な犯行」と糾弾し、検察側の求刑通り、大門被告に懲役８年の実刑を言い渡しました。