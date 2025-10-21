自民党石川県連は21日、金沢の地域支部との意見交換を行い、知事選の対応について要望などを聞き取りました。

21日に、自民党の石川県連役員が金沢支部を訪れて開かれた意見交換会。



議題は主に、知事選の推薦についてです。



知事選を巡っては、現職の馳浩氏と新人の山野之義氏から、推薦願を受け取っている自民党。

馳氏を推す声が多く挙がる中、「周りには山野氏を推す声もある」と発言した議員もいましたが、推薦決定後に、他の候補を支持した議員に対しては、厳しい処分を求める意見が多く出ました。





自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：「組織である以上は、皆さん、その組織決定には従ってもらわなくちゃいけないし、それがどうしてもという方になると、当然処分の対象になる」

その他、自民・維新の連立を受けて、石川県連の幹事長は、知事選についても馳氏を推薦した場合は、石川維新の会と連携する考えを示しました。



石川維新の会は、前回の知事選では馳氏を推薦しています。

自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「知事を自民党が推薦するということになれば、協力関係をまたお願いに上がる立場になろうかと思いますけれども、前回のこともありますので、ご協力いただきたいと思いますし、そうなっていかなければおかしいなと思っています」

自民党石川県連ではこの後、加賀や中能登地域の支部を順に訪問し、知事選の推薦については、11月8日の総務会などで判断する方針です。