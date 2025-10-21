きょうの日経平均株価は、史上初の「5万円」目前まで迫る場面がありました。ただ、高市総理の誕生が決まったところで状況が一変しました。

午前9時前。都内の証券会社に運び込まれたのは「くす玉」です。

岩井コスモ証券 本間大樹さん

「前回のバブル高値のときより、ひとまわり大きいサイズ。5万円節目ですからね。これからもっと大きくなるかも」

日経平均株価が史上初の5万円を突破するのか？社内は緊張感に包まれていました。

「歴史的な瞬間かもしれないよ！」

きょうの日経平均株価は、取引開始直後から大きく上昇しました。

岩井コスモ証券 担当者

「（総理指名選挙が）1回目ですんなり決まれば5万円つけてくるんじゃないかなと」

総理に指名されると、目された高市氏の政策への期待感やアメリカの株高をうけて半導体関連株など幅広い銘柄が値上がりし、一時は5万円までわずか50円ほどの水準に。

しかし…

記者

「今、高市氏が総理に指名されました。日経平均株価はやや上げ幅を縮小しています」

衆院で高市氏が総理に指名されると、日経平均株価は一気に失速し、一時、下落に転じる場面も。結局130円高の4万9316円で取引を終えました。

なぜ、午後に入って上げ幅を縮小したのでしょうか。

岩井コスモ証券 嶋田和昭チーフストラテジスト

「高市さんが首相になることは前々からの報道で確実視されていたが、実際に投票が終わって材料出尽くしで利益確定売りが広がった」

果たして、日経平均株価5万円は近く達成されるのか。市場が新政権の動向に注目しています。