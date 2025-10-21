21日夜、高市早苗総理による「高市内閣」が発足する。財務大臣には、総裁選で高市氏を支持した片山さつき氏が就任する。ABEMA NEWSでは2004年、財務官僚だった片山氏の貴重な映像を紹介。お笑いコンビゆかいな議事録のメンバーで選挙好き芸人の山本期日前は「存在感がすごい」「服装が変わらない」と驚きを隠さなかった。

【映像】颯爽と財務省を闊歩する片山さつき氏（2004年）

片山氏は東大法学部を卒業した後、大蔵官僚（現在の財務省）となった。当時、女性初となる主計官を務めたことでも話題になった。政界入りした後は参院3期、衆院1期を務め、地方創生担当大臣も務めた。今回の自民党総裁選では高市陣営の幹部として尽力。財務大臣に任命されると、「高市さんから、しっかりと10項目、中身のある紙をいただいた。もうてんこ盛り。命がけで頑張る」と意気込んだ。

ABEMA NEWSでは、片山氏が財務官僚だった時の様子を紹介。今と変わらぬゴージャスな装いで、スタジオからは「変わらない」「片山さん、すごい」との声も。山本期日前は「存在感がこの時からすごい。服装もこの時から変わらなくないですか？」と驚くと、楪望アナは颯爽と財務省を歩く姿に「かっこいい！」と声をあげていた。

（ABEMA NEWS）

