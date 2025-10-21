西武は２１日、明大・小島大河捕手を２３日に行われるドラフト会議で１位指名すると公表した。スカウト会議後にオンラインで記者会見を行い、広池球団本部長が「明大・小島大河捕手」と明かした。

小島は「打てる捕手」として１２球団のスカウト陣から高い評価を集めてきた。明大では２年春から正捕手で、ベストナイン獲得。遠投１２０メートルの強肩も魅力的で、２年連続で大学日本代表に選出され、昨夏のハーレムベースボールウィークではＭＶＰに輝くなど、大舞台での勝負強さや対応力にも定評がある。即戦力として期待できる。

一方、西武は昨年のドラフト会議では明大・宗山塁内野手、花咲徳栄・石塚裕惺内野手のくじを連続で外し、外れ外れ１位で金沢・斎藤大翔内野手を獲得。

西口文也監督就任１年目の今季、チームは６３勝７７敗３分け、勝率４割５分の５位。西川、滝沢、長谷川らの台頭とドラ２・渡部聖弥外野手の活躍、守護神経験のある平良を抑えに再転向させることで強固なリリーフ陣を作り上げたことなどにより一時は首位まで０・５ゲーム差に迫ったが、夏場以降は失速。

特に、チーム打率はリーグワーストの２割３分２厘と貧打に苦しみ、打撃向上が急務となっていた。

◆小島 大河（こじま・たいが）２００３年１０月２７日、神奈川・伊勢原市生まれ。２１歳。高部屋小１年時に高部屋少年野球部で野球を始め、小６時にはベイスターズジュニアに選出。山王中では相模ボーイズで全国大会出場。東海大相模では１年秋から内野手としてベンチ入り。２年秋から二塁手のレギュラー。２年冬に捕手転向。３年時にセンバツ優勝。明大では３年時、４年時に大学日本代表。１７９センチ、８３キロ。右投左打。遠投１２０メートル。好きな選手はバリー・ボンズ。