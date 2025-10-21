ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏伊ともに７９ｂｐで推移
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.569
フランス　　　3.358（+79）
イタリア　　　3.36（+79）
スペイン　　　3.099（+53）
オランダ　　　2.727（+16）
ギリシャ　　　3.214（+65）
ポルトガル　　　2.951（+38）
ベルギー　　　3.126（+56）
オーストリア　2.882（+31）
アイルランド　2.81（+24）
フィンランド　2.95（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）