ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊ともに７９ｂｐで推移
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.569
フランス 3.358（+79）
イタリア 3.36（+79）
スペイン 3.099（+53）
オランダ 2.727（+16）
ギリシャ 3.214（+65）
ポルトガル 2.951（+38）
ベルギー 3.126（+56）
オーストリア 2.882（+31）
アイルランド 2.81（+24）
フィンランド 2.95（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
