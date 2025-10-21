日本維新の会の吉村洋文代表（50）が21日、カンテレ「newsランナー」（月〜金曜後4・50）に生出演し、この日誕生した高市早苗新首相（64）への信頼感について口にした。

衆参両院本会議でこの日、行われた首相指名選挙で、自民党総裁の高市早苗氏（64）が第104代首相に選出された。女性首相は日本の憲政史上初めて。

維新は自民との連立に合意し、首相指名選挙で高市氏へ投票することを約束していた。無事に高市首相が誕生したことに、吉村氏は「いよいよ始まるなという思い。連立合意したので、我々にも責任がありますから、国内外に課題がある中で日本を前に進めていく強い思い、身の引き締まる思いです」と本音を口にした。

高市氏への信頼度について聞かれると、「100％」と断言した。しかし、先輩たちからは忠告もされるという。「難しいのは、自民党というのは、松井（一郎元代表）さんからもよく言われるんですけど、“ヌエみたいな政党だから、吉村、お前気を付けろよ。そんな簡単なところ政党ちゃうよ。お前が思っているような政党やないで？”と」と明かした。元自民の馬場伸幸前代表からも助言を受けたといい、「“ホントに難しいところだよ”というアドバイスを受けながら判断します」と話した。

あらためて高市氏について、「高市さん個人、総理自身は本当に熱い熱量を持っていると思う」と全幅の信頼を口に。「約束を破るようなやりとりではないと思っているし、基本的な価値観、国家観、外交、防衛、安全保障というところで共有できるなと思っています」と続けた。