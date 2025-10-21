山形県内では、きょうもクマの目撃が相次いで報告されています。

【写真を見る】相次ぐクマの目撃 休校やキャンプ場利用の停止も...各地で日常生活に影響（山形）

東根市では熊の出没を受けて小学校と中学校が休校になるなど影響が出ています。

きょう午後１時半ごろ、鶴岡市青龍寺で道路を横断するクマ１頭が目撃されました。

現場は黄金小学校からおよそ１５０メートルの場所です。クマは体長およそ１メートルで、近くの山に姿を消したということです。

きょうの午前には、寒河江市や新庄市でもクマが目撃されています。

クマの出没によって各地で日常生活に影響が出ています。

東根市では、きのう午前１１時半ごろ、堂ノ前公園北側の県道やその近くの畑でクマが目撃されたことを受け、きょう、現場近くの東根小学校と東根第一中学校が臨時休校となりました。

山形市では、おととい午後９時ごろ西蔵王公園入口駐車場から西側およそ８００ｍの地点で熊の目撃情報があったことからきのうから当面の間、西蔵王公園キャンプ場の利用を停止しています。

県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月１２日時点で１５２２件に上り、統計をはじめた２００３年以降最多の記録を更新し続けています。