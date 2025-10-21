　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 106(　　 106)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 122(　　 122)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　10(　　　10)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 121(　　 117)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 701(　　 701)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6119(　　2966)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　38(　　　32)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 230(　　 174)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3941(　　1659)
　　　　　 　 　12月限　　　 69517(　 31193)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　83(　　　53)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 660(　　 366)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　50(　　　26)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2360(　　 960)
　　　　　 　 　12月限　　　 39956(　 19674)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 118(　　　38)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　77(　　　77)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 187(　　 187)
　　　　　 　 　12月限　　　　4007(　　4007)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　17(　　　17)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 396(　　 396)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 683(　　 683)
　　　　　 　 　12月限　　　 18353(　 18353)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　54(　　　54)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース