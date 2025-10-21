主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月21日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 106( 106)
TOPIX先物 12月限 122( 122)
日経225ミニ 11月限 5( 5)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 10( 10)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 121( 117)
日経225ミニ 12月限 701( 701)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6119( 2966)
3月限 38( 32)
TOPIX先物 12月限 230( 174)
日経225ミニ 11月限 3941( 1659)
12月限 69517( 31193)
1月限 83( 53)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 660( 366)
3月限 50( 26)
日経225ミニ 11月限 2360( 960)
12月限 39956( 19674)
1月限 118( 38)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 77( 77)
3月限 7( 7)
日経225ミニ 11月限 187( 187)
12月限 4007( 4007)
1月限 17( 17)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 396( 396)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 17( 17)
日経225ミニ 11月限 683( 683)
12月限 18353( 18353)
1月限 54( 54)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
