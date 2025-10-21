主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月21日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7265( 2913)
TOPIX先物 12月限 999( 683)
日経225ミニ 12月限 4511( 4479)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2693( 812)
TOPIX先物 12月限 2823( 952)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 560( 411)
TOPIX先物 12月限 424( 371)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3333( 971)
TOPIX先物 12月限 2272( 702)
日経225ミニ 12月限 4205( 4205)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 69( 0)
日経225ミニ 11月限 11( 11)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8620( 4229)
3月限 60( 52)
TOPIX先物 12月限 1240( 984)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 8039( 2877)
12月限 141668( 59852)
1月限 119( 71)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1643( 1077)
3月限 111( 99)
日経225ミニ 11月限 6138( 1970)
12月限 69970( 34954)
1月限 113( 55)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14( 14)
日経225ミニ 11月限 379( 379)
12月限 6400( 6400)
1月限 13( 13)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1301( 1301)
3月限 23( 23)
日経225ミニ 11月限 1125( 1125)
12月限 40859( 40859)
1月限 32( 32)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
