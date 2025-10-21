　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7265(　　2913)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 999(　　 683)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4511(　　4479)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2693(　　 812)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2823(　　 952)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 560(　　 411)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 424(　　 371)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3333(　　 971)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2272(　　 702)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4205(　　4205)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　69(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　11(　　　11)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8620(　　4229)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　60(　　　52)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1240(　　 984)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　8039(　　2877)
　　　　　 　 　12月限　　　141668(　 59852)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 119(　　　71)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1643(　　1077)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 111(　　　99)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6138(　　1970)
　　　　　 　 　12月限　　　 69970(　 34954)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 113(　　　55)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 379(　　 379)
　　　　　 　 　12月限　　　　6400(　　6400)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　13(　　　13)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1301(　　1301)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　23(　　　23)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1125(　　1125)
　　　　　 　 　12月限　　　 40859(　 40859)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　32(　　　32)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース