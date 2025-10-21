　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8947(　　8913)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　51(　　　51)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9267(　　9267)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6814(　　6814)
　　　　　 　 　12月限　　　146698(　146698)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 265(　　 265)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3642(　　3642)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7977(　　6757)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2506(　　2506)
　　　　　 　 　12月限　　　 63777(　 63777)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 259(　　 259)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　11(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 299(　　 299)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 786(　　 786)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1925(　　 277)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1516(　　1472)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1987(　　1969)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1587(　　1587)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1032(　　1032)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　85(　　　85)
　　　　　 　 　12月限　　　　5599(　　5599)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　33(　　　33)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 350(　　 348)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 832(　　 832)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3000(　　3000)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1395(　　1395)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1998(　　1998)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 111(　　 111)
　　　　　 　 　12月限　　　 19081(　 19081)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 214(　　 198)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 250(　　 250)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 699(　　 699)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　82(　　　82)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　76(　　　76)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　64(　　　64)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　59(　　　59)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　46(　　　46)
　　　　　 　 　12月限　　　　 645(　　 645)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

