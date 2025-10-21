外国証券 先物取引高情報まとめ（10月21日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8947( 8913)
3月限 51( 51)
TOPIX先物 12月限 9267( 9267)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 6814( 6814)
12月限 146698( 146698)
1月限 265( 265)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3642( 3642)
3月限 38( 38)
TOPIX先物 12月限 7977( 6757)
日経225ミニ 11月限 2506( 2506)
12月限 63777( 63777)
1月限 259( 259)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 11( 0)
TOPIX先物 12月限 299( 299)
日経225ミニ 12月限 786( 786)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1925( 277)
TOPIX先物 12月限 1516( 1472)
日経225ミニ 12月限 1987( 1969)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1587( 1587)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 1032( 1032)
日経225ミニ 11月限 85( 85)
12月限 5599( 5599)
1月限 33( 33)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 350( 348)
TOPIX先物 12月限 832( 832)
日経225ミニ 12月限 3000( 3000)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1395( 1395)
3月限 3( 3)
TOPIX先物 12月限 1998( 1998)
日経225ミニ 11月限 111( 111)
12月限 19081( 19081)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 214( 198)
TOPIX先物 12月限 250( 250)
日経225ミニ 12月限 699( 699)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 82( 82)
TOPIX先物 12月限 76( 76)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 64( 64)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 59( 59)
日経225ミニ 11月限 46( 46)
12月限 645( 645)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
