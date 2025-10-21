F1第19戦アメリカGPレビュー（後編）

7位のポジションをキープしながら迎えたアメリカGP後半戦。

残り27周をソフトタイヤで走りきるために、角田裕毅（レッドブル）はタイヤマネージメントに徹する。後方からは、なりふり構わぬプッシュをするオリバー・ベアマン（ハース）が迫ってくるが、角田はコース幅をいっぱいに使ったブロックで抑え込む。

34周目のターン15でインに飛び込もうとしたベアマンに対し、角田がさらにインへラインを変えたタイミングが合致。行き場を失ったベアマンはダートに逃げて、接触を回避しなければならなかった。



角田裕毅の改善すべき課題が克明に見えてきた photo by BOOZY



「彼（角田）は一度、左ラインを取って、その時点では僕が飛び込めるスペースはあったんだ。でも、僕が接近したところで、彼はブレーキングしてラインを変えた。何周かにわたってあちこちラインを変えてブロックしていたし、最終的に僕がノーズを突っ込もうとした時に、それを見てラインを変えてきたんだ。

ブレーキングゾーンでのライン変更はフェアではないし、相手の動きに対してリアクションしてああいうライン変更をすることは許されるべきじゃない」

ベアマンは厳しい言葉で角田のドライビングを非難した。たしかに角田のディフェンスはやや「相手が引かなければ当たる」という危うさがあちこちにあった。前周のターン14では横に並んだベアマンが押し出されそうになって引いていた。

これはスタート直後のアグレッシブさにも言えることで、スプリントでインに飛び込んで来た角田に対して、引かざるを得なかった数台のなかの1台がベアマンだった。

「僕としては、特に何か間違ったことをしたとは思っていません。ああいう結果になったのは残念でしたけど、あそこまではハードでいいバトルができていただけに残念でしたね」

角田はそう語ったが、今回のインシデントはスチュワードの審議対象とはならず、詳細な調査が行なわれなかったため、ベアマンの主張が正しいのかどうかの検証もされていない。

しかし、角田がベアマンやカルロス・サインツ（ウイリアムズ）、リアム・ローソン（レーシングブルズ）などと同様に「接触の多いドライバーのひとり」であることも確かで、絶対に結果を残さなければならない角田としては、「相手が引かなければ当たる」ドライビングではなく、「相手を引かせる」ようなドライビングが求められる。フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）やシャルル・ルクレール（フェラーリ）、そして王者になったあとのマックス・フェルスタッペン（レッドブル）のようなドライビングだ。

【ショートランの課題も露わに】

ベアマンが脱落したあとは引き続きタイヤマネージメントに徹し、終盤にプッシュするとペースは上がった。その感触から、タイヤを残しすぎたと角田は感じたようだ。

「最後の5周か10周は毎周のようにペースアップできてしまう状況だったので、途中までマネージメントしすぎだったと思います。まだそういうマシンの限界を感じ取るのが難しくて、ロングランでどこまでプッシュしていいのかを把握しきれていなくて、学んでいる途中です」

それでも後続は寄せつけず7位でフィニッシュを果たし、チームから求められる最低限の仕事はきっちりと果たした。内容もさることながら、マシンのペースなりに結果に結びつけられるレース遂行能力も示した。

シンガポールで見えたロングランの光明を、結果に結びつけることはできた。しかし前述のとおり、その遂行は際どい綱渡りの末に果たしたものであったことも忘れてはならない。

そして、予選でのショートランの課題も、あらためて露わになった。スプリント予選では渋滞に引っかかり最後のアタックができなかったとはいえ、1回目のアタックで順当にフェルスタッペンの0.5秒差程度のタイムを刻めていれば、余裕で通過できる速さはあったのだ。

「ハードやミディアムでの走りはいいんですけど、ソフトタイヤに履き替えた時にグリップが上がる感じがまだあまり感じられなくて、タイヤがソフトになればなるほど（フェルスタッペンとの）差が大きくなっていくような状況です。

今週のFP1でも、ハードタイヤで走り始めた時にはショートランでもロングランでもほぼ同じようなペースで走れていたのに、ソフトを履いたところで急に0.7秒とか0.8秒みたいな差になってしまうんです。何が起きているのかわかりませんけど、間違いなくそこが究明すべき点だと考えています」

少しずつ霧は晴れ、光明はどんどん広がってきている。それと同時に、改善すべき課題も克明になってきている。

その先にどんな未来が待っているのか、どんな未来を描くことができるのか。それはもうすぐ見える。