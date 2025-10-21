外国証券 先物取引高情報まとめ（10月21日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 30237( 28746)
3月限 366( 66)
TOPIX先物 12月限 26766( 25774)
日経225ミニ 11月限 23456( 21956)
12月限 361669( 361551)
1月限 314( 314)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19317( 18296)
3月限 456( 256)
TOPIX先物 12月限 21198( 19078)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 11332( 10832)
12月限 206268( 206268)
1月限 279( 279)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3038( 706)
TOPIX先物 12月限 1335( 1274)
日経225ミニ 12月限 10506( 10506)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2797( 2120)
TOPIX先物 12月限 4479( 2352)
日経225ミニ 11月限 1( 1)
12月限 4507( 4439)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4583( 4252)
3月限 203( 3)
TOPIX先物 12月限 4184( 3814)
日経225ミニ 11月限 2052( 52)
12月限 11250( 11250)
1月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4463( 1371)
TOPIX先物 12月限 3178( 3121)
日経225ミニ 12月限 9273( 9099)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4078( 3792)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 6062( 5423)
日経225ミニ 11月限 116( 116)
12月限 48544( 48426)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 430( 0)
TOPIX先物 12月限 1490( 1481)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 214( 0)
TOPIX先物 12月限 1454( 992)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 323( 321)
TOPIX先物 12月限 617( 617)
日経225ミニ 11月限 56( 56)
1月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 30237( 28746)
3月限 366( 66)
TOPIX先物 12月限 26766( 25774)
日経225ミニ 11月限 23456( 21956)
12月限 361669( 361551)
1月限 314( 314)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19317( 18296)
3月限 456( 256)
TOPIX先物 12月限 21198( 19078)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 11332( 10832)
12月限 206268( 206268)
1月限 279( 279)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3038( 706)
TOPIX先物 12月限 1335( 1274)
日経225ミニ 12月限 10506( 10506)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2797( 2120)
TOPIX先物 12月限 4479( 2352)
日経225ミニ 11月限 1( 1)
12月限 4507( 4439)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4583( 4252)
3月限 203( 3)
TOPIX先物 12月限 4184( 3814)
日経225ミニ 11月限 2052( 52)
12月限 11250( 11250)
1月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4463( 1371)
TOPIX先物 12月限 3178( 3121)
日経225ミニ 12月限 9273( 9099)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4078( 3792)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 6062( 5423)
日経225ミニ 11月限 116( 116)
12月限 48544( 48426)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 430( 0)
TOPIX先物 12月限 1490( 1481)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 214( 0)
TOPIX先物 12月限 1454( 992)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 323( 321)
TOPIX先物 12月限 617( 617)
日経225ミニ 11月限 56( 56)
1月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース