　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月21日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 30237(　 28746)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 366(　　　66)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 26766(　 25774)
日経225ミニ　 　11月限　　　 23456(　 21956)
　　　　　 　 　12月限　　　361669(　361551)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 314(　　 314)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 19317(　 18296)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 456(　　 256)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 21198(　 19078)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　 11332(　 10832)
　　　　　 　 　12月限　　　206268(　206268)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 279(　　 279)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3038(　　 706)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1335(　　1274)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10506(　 10506)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2797(　　2120)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4479(　　2352)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　12月限　　　　4507(　　4439)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4583(　　4252)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 203(　　　 3)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4184(　　3814)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2052(　　　52)
　　　　　 　 　12月限　　　 11250(　 11250)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 9(　　　 9)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4463(　　1371)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3178(　　3121)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9273(　　9099)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4078(　　3792)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6062(　　5423)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 116(　　 116)
　　　　　 　 　12月限　　　 48544(　 48426)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 430(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1490(　　1481)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 214(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1454(　　 992)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 323(　　 321)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 617(　　 617)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　56(　　　56)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース