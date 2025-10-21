「日経225オプション」11月限プット手口情報（21日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 5( 3)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 25( 25)
ABNクリアリン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
SBI証券 15( 11)
バークレイズ証券 10( 10)
BNPパリバ証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
