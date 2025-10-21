「日経225オプション」11月限プット手口情報（21日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 478( 128)
SBI証券 25( 17)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
BNPパリバ証券 107( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 6( 6)
バークレイズ証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
UBS証券 350( 0)
◯4万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 938( 0)
ビーオブエー証券 422( 0)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 653( 353)
ソシエテジェネラル証券 36( 36)
UBS証券 135( 35)
SBI証券 130( 24)
BNPパリバ証券 24( 24)
内藤証券 20( 20)
SMBC日興証券 20( 20)
JPモルガン証券 19( 19)
楽天証券 16( 16)
東海東京証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
モルガンMUFG証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
安藤証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
ビーオブエー証券 300( 0)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
BNPパリバ証券 7( 7)
日産証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 240( 240)
JPモルガン証券 180( 180)
BNPパリバ証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
ビーオブエー証券 15( 15)
SBI証券 8( 4)
楽天証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
野村証券 600( 0)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
