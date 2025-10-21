「日経225オプション」11月限コール手口情報（21日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 7( 5)
日産証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 152( 152)
SBI証券 116( 72)
楽天証券 57( 57)
三菱UFJeスマート 25( 25)
松井証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
日産証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
SBI証券 77( 13)
BNPパリバ証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 6( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
