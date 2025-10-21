「日経225オプション」11月限コール手口情報（21日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、21日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 203( 203)
モルガンMUFG証券 180( 180)
BNPパリバ証券 39( 39)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 559( 359)
BNPパリバ証券 462( 162)
ソシエテジェネラル証券 96( 96)
モルガンMUFG証券 79( 79)
楽天証券 77( 77)
SBI証券 144( 66)
三菱UFJ証券 50( 50)
松井証券 33( 33)
シティグループ証券 18( 18)
インタラクティブ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 13( 13)
東海東京証券 110( 10)
みずほ証券 7( 7)
マネックス証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
岡三証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
JPモルガン証券 200( 0)
野村証券 200( 0)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
松井証券 8( 8)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 6( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
松井証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 3( 3)
