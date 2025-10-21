逹瑯“いじくりROCKS！” × “KIRITO CHANNEL”、3年ぶりスペシャルコラボ配信
MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』と、KIRITOによる配信番組『KIRITO CHANNEL』とのコラボレーションが再び。10月28日19時より3年ぶりのトークが実現する。7月に放送された『HYDE CHANNEL』とのコラボ配信に続いて、今回もスペシャルコラボ配信として両チャンネルで同時生配信されるかたちだ。
今年2月にはPIERROTとして約10年ぶりとなる有明アリーナ公演を開催、10月4日および5日にはAngeloとして国立代々木第二体育館公演＜START OF THE WORLD LINE＞を開催。そして現在は、ソロツアー＜KIRITO Tour 2025-2026『THE CLOCKWORK BIBLE』＞に向けて歩みを進めているKIRITO。番組では、逹瑯・団長とKIRITOが、音楽、バンド、そして表現について語り合う。
なお、番組後半には、両チャンネルの会員限定パートも用意。ここでしか見られないトークや特別企画が展開される予定だ。
そして、YUKKE(MUCC)プロデュースによるコーナー『Mr.JACKが斬る！』には、2025年6月に始動したばかりのMAQIAが登場する。始動から4ヶ月でタイアップや海外公演が次々に決定する彼らにMr.JACKが斬り込む。
■音楽情報ライヴ『いじくりROCKS！』#68
配信日時：2025年10月28日(火)19:00〜
MC：逹瑯(MUCC)
アシスタントMC：団長(NoGoD)
アシスタントMC：ジョー横溝
ゲスト：KIRITO (PIERROT / Angelo)
▼視聴URL
・YouTube https://youtube.com/live/5CHeK2caDNw
・ニコニコ生放送 https://live.nicovideo.jp/watch/lv348970708
・KIRITO CHANNEL https://live.nicovideo.jp/watch/lv348990187
▼タイムテーブル
19:00 【第1部】 いじくりROCKS！×KIRITO CHANNEL無料放送
19:50 【第2部】 KIRITO CHANNEL会員限定放送
20:10 【第3部】 MAVERICK CHANNEL会員限定放送
20:30頃 放送終了
※第1部はどなたでもご視聴いただけます。
※第2部はKIRITO CHANNEL会員限定となります。
※第3部はMAVERICK CHANNEL会員限定となります。
※タイムテーブルは状況により変更となる可能性がございます
※MAVERICK CHANNEL会員、KIRITO CHANNEL会員は、それぞれの会員限定パートをご視聴いただけます。
MAVERICK CHANNEL https://ch.nicovideo.jp/maverickdci/join
KIRITO CHANNEL https://ch.nicovideo.jp/kiritoofficial/join
