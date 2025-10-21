小嶋陽菜プロデュース「ROSIER by Her lip to」から理想の“まる胸”がかなうブラ登場
heart relationが運営するランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から『ROSIER B.B.Bra』が新登場。11月5日に新オープンする有楽町マルイの常設店舗にて先行発売、21日に公式オンラインストアにて一般発売を開始する。
【写真】ふんわり“まる胸”を披露した小嶋陽菜
どんなバストサイズも理想の“まる胸”がかなうスタイルアップブラが誕生。ボリュームアップしたい人やシルエットをすっきり見せたい人など、さまざまな“理想のバスト”があるからこそ、全ての女性のベストバランスを追求。
Beauty、Boost、Balance、Brilliant、Bloom。理想となる多様な「B」の美しさをかたちにするブラとしてその名に想いを込めている。同商品の秘密は、脇からしっかりと支える脇高設計と、独自に開発したモールドカップ。気になる脇肉をバストへと導き、横流れを防いで、すっきりとしたボディシルエットと高さのある美しいバストをメイク。さらに、サイズごとに厚みを変えた独自のモールドカップが、バストに合わせた理想の“まる胸”を実現する。
洋服に響きにくいシームレスカップで高い実用性ながらブラサイドには同ブランドオリジナル柄のストレッチレースを施し、2トーンカラーで染め分けたローズ柄が素肌に浮かび上がる、ブランドらしいセンシュアルなデザインに仕上げた。より多くの人の理想のバストラインをかなえられるよう、B65〜F75まで幅広いサイズを展開。
ペアショーツは脇幅広めのボーイレッグタイプでヒップをやさしく包み、食い込みにくい快適設計。ヒップ下はシームレスで服に響きにくく、ウエストのフロントとバックはVラインでウエストをすっきり演出している。ローズとつぼみが流れる同ブランドオリジナルローズレースを1枚仕立てであしらい、透ける素肌を美しく。後ろ姿もレースがしっかり見える設計で、どの角度から見ても華やかなデザインに仕上げた。
■小嶋陽菜メッセージ
どんなバストサイズでもスタイルアップをかなえる『B.B.Bra』が誕生しました！
ボリュームをプラスしたい方も、すっきり見せたい方も…
それぞれの理想があるからこそ、どんな角度から見ても綺麗なバストシルエットになることを目指しました。
機能性はもちろん、サイドに配したレースの配色もROSIERらしいこだわりポイント。
ランジェリーをまとうすべての女性が自分らしく美しくいられるように。
身につけるたび、自分をもっと好きになるROSIERの新ランジェリーをぜひお試しください▼（ハート）
【写真】ふんわり“まる胸”を披露した小嶋陽菜
どんなバストサイズも理想の“まる胸”がかなうスタイルアップブラが誕生。ボリュームアップしたい人やシルエットをすっきり見せたい人など、さまざまな“理想のバスト”があるからこそ、全ての女性のベストバランスを追求。
洋服に響きにくいシームレスカップで高い実用性ながらブラサイドには同ブランドオリジナル柄のストレッチレースを施し、2トーンカラーで染め分けたローズ柄が素肌に浮かび上がる、ブランドらしいセンシュアルなデザインに仕上げた。より多くの人の理想のバストラインをかなえられるよう、B65〜F75まで幅広いサイズを展開。
ペアショーツは脇幅広めのボーイレッグタイプでヒップをやさしく包み、食い込みにくい快適設計。ヒップ下はシームレスで服に響きにくく、ウエストのフロントとバックはVラインでウエストをすっきり演出している。ローズとつぼみが流れる同ブランドオリジナルローズレースを1枚仕立てであしらい、透ける素肌を美しく。後ろ姿もレースがしっかり見える設計で、どの角度から見ても華やかなデザインに仕上げた。
■小嶋陽菜メッセージ
どんなバストサイズでもスタイルアップをかなえる『B.B.Bra』が誕生しました！
ボリュームをプラスしたい方も、すっきり見せたい方も…
それぞれの理想があるからこそ、どんな角度から見ても綺麗なバストシルエットになることを目指しました。
機能性はもちろん、サイドに配したレースの配色もROSIERらしいこだわりポイント。
ランジェリーをまとうすべての女性が自分らしく美しくいられるように。
身につけるたび、自分をもっと好きになるROSIERの新ランジェリーをぜひお試しください▼（ハート）