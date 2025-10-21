

日経平均株価

始値 49675.43

高値 49945.95

安値 49127.20

大引け 49316.06(前日比 +130.56 、 +0.27％ )



売買高 22億4027万株 (東証プライム概算)

売買代金 6兆2013億円 (東証プライム概算)



■本日のポイント



１．日経平均は続伸、一時700円超上昇も5万円わずかに届かず

２．前日の欧州株全面高で、米株市場も主要株価指数が堅調推移

３．米地銀の不良債権に対する警戒感後退、米中摩擦改善期待も

４．自民・維新の連立で高市新首相が誕生、相場の追い風材料に

５．後場は急速に値を消す展開、日経平均は一時下落する場面も



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前週末比515ドル高と続伸、米中貿易対立の緩和や米連邦政府機関の一部閉鎖の解除が近いとの期待から買いが優勢となった。



東京市場では、主力株を中心に買い優勢で始まり、日経平均株価は一時700円以上の上昇を示し5万円大台乗せ目前まで水準を切り上げたが、その後は値を消す展開に。結局130円あまりの上昇で着地した。



21日の東京市場は、朝方こそ前日の地合いを引き継ぐ格好で日経平均は大きく上値を指向したが、後場に入ると目先利益確定売り圧力が顕在化し、小幅マイナス圏に沈む場面があった。先物主導で一時4万9900円台まで買われたものの、ここがきょうの天井圏となった。前日の欧州株市場が全面高だったほか、米国株市場でも地銀業界の不良債権問題に対する警戒感が後退したことや、米中摩擦の緩和期待を背景に主要株価指数が堅調に推移した。東京市場でも自民党と日本維新の会の連立樹立に伴い、高市早苗自民党総裁の新首相選出が濃厚となったこともあって、財政拡張的政策への期待感が相場を押し上げた。しかし、後場に入ると5万円大台を目前にして急速に値を消した。高市氏の首相指名が明らかとなると、目先材料出尽くし感が意識された。終値は日経平均がプラス圏を維持して着地、連日最高値更新となった。



個別では、ＪＸ金属<5016>が頑強な値動きを示し、ファーストリテイリング<9983>も終始買いが優勢だった。東洋エンジニアリング<6330>が値上がり率トップに買われる人気となり、アンビスホールディングス<7071>が急伸をみせ、ディー・エヌ・エー<2432>も活況高。ユニオンツール<6278>、大阪有機化学工業<4187>も値を飛ばした。アシックス<7936>が高く、デクセリアルズ<4980>、ルネサスエレクトロニクス<6723>などの上げも目立った。



半面、売買代金トップとなったソフトバンクグループ<9984>や、アドバンテスト<6857>、フジクラ<5803>などが後場に入り値を消しマイナス圏に。東京エレクトロン<8035>が冴えず、ＩＨＩ<7013>も安い。日立製作所<6501>が売りに押され、サンリオ<8136>も軟調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>も見送られた。ブイキューブ<3681>が急落、古野電気<6814>、フィックスターズ<3687>、Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446>なども大きく下げた。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、ＴＤＫ <6762>、コナミＧ <9766>、日東電 <6988>、任天堂 <7974>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約164円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は東エレク <8035>、アドテスト <6857>、フジクラ <5803>、ＳＢＧ <9984>、ディスコ <6146>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約139円。うち71円は東エレク1銘柄によるもの。



東証33業種のうち上昇は17業種。上昇率の上位5業種は(1)その他製品、(2)その他金融業、(3)金属製品、(4)精密機器、(5)空運業。一方、下落率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)保険業、(3)機械、(4)不動産業、(5)水産・農林業。



■個別材料株



△シスロケ <2480> [東証Ｓ]

第2四半期営業益予想は17％増に上方修正。

△サイオス <3744> [東証Ｓ]

世界で初めてＡＩで手術動画から真珠腫の検出に成功。

△エコモット <3987> [東証Ｇ]

「GenVital LTE」に新機能追加を好感。

△大有機 <4187> [東証Ｐ]

最先端半導体材料好調で今期営業利益大幅上振れも。

△ワシントンＨ <4691> [東証Ｓ]

ケンブリッジ･アジアが5％超保有。

△北川精機 <6327> [東証Ｓ]

リム･アドバイザーズの保有割合上昇で思惑。

△東洋エンジ <6330> [東証Ｐ]

トランプ氏が豪首相とレアアース開発で合意。

△アシックス <7936> [東証Ｐ]

インド市場での売上拡大期待が高まる。

△日本取引所 <8697> [東証Ｐ]

日経平均5万円接近で売買活発化の思惑。

△ビジコーチ <9562> [東証Ｇ]

1対1型サービスの受注拡大受け25年9月期業績は計画上振れ。



▼サイステップ <3810> [東証Ｓ]

新株発行や新株予約権発行による大規模希薄化を懸念。

▼サン電子 <6736> [東証Ｓ]

自社株買いの終了発表で需給妙味が後退。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)東洋エンジ <6330>、(2)アンビスＨＤ <7071>、(3)ユニオンツル <6278>、(4)ディーエヌエ <2432>、(5)デジアーツ <2326>、(6)大有機 <4187>、(7)ＫＬａｂ <3656>、(8)Ｊディスプレ <6740>、(9)アシックス <7936>、(10)オイシックス <3182>。

値下がり率上位10傑は(1)ブイキューブ <3681>、(2)古野電 <6814>、(3)Ｆスターズ <3687>、(4)リンクユーＧ <4446>、(5)ＪＣＲファ <4552>、(6)東洋炭素 <5310>、(7)ローツェ <6323>、(8)ＯＫＩ <6703>、(9)シンフォニア <6507>、(10)マルマエ <6264>。



【大引け】



日経平均は前日比130.56円(0.27％)高の4万9316.06円。ＴＯＰＩＸは前日比1.05(0.03％)高の3249.50。出来高は概算で22億4027万株。東証プライムの値上がり銘柄数は751、値下がり銘柄数は799となった。東証グロース250指数は730.28ポイント(0.47ポイント安)。



［2025年10月21日］





