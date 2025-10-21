岡崎体育 feat. 池田綾子名義の新曲「リボン」が10月22日に配信、正午にはMVが公開される。

同曲は三井住友銀行が法人向けに提供するデジタル総合金融サービス「Trunk」のCMソング。CMに起用されている岡崎体育単独名義によるハーフサイズバージョンは既に配信されているが、フルサイズとして配信される楽曲は、池田綾子をフィーチャーしたスペシャルバージョンとしてリリースされる。

今回のコラボレーションに関して岡崎体育は、「このたび池田綾子さんとコラボレーションで楽曲をリリースできることを大変嬉しく思います。池田さんの素敵な歌声で、まるでリボンのように楽曲に飾り付けをしていただいたような気持ちです。ぜひお聴きください」とコメントを寄せている。

なお、岡崎体育と池田綾子によるデュオは12月5日に東京はKanadevia Hallにて開催される岡崎体育ワンマンライブ＜OKAZAKI ROCK FESTIVA 2025＞のオープニングアクトとして、Pool on the Hillというユニット名での出演が決まっている。

＜OKAZAKI ROCK FESTIVAL 2025＞

10/13（月・祝）大阪・オリックス劇場

12/5（金）東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL) ※SOLD OUT

https://okazakitaiiku.com/rockfestival2025/