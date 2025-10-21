西武は21日、23日に開催されるドラフト会議の1位指名選手を強肩強打の明大・小島大河捕手（4年＝東海大相模）と公表した。事前公表するのは2年ぶり。

オンライン取材に応じた広池浩司球団本部長（52）は、小島の1位指名を公表した上で「まずは六大学の中で安定した打撃。非常に素晴らしいバッター。キャッチャーとしてです」と内野手ではなく、捕手一本での評価と明かし、「捕手であり、打撃の評価がトップクラス。打球も速い。そういうところも魅力」と理由について語った。

小島は右投げ左打ちの強打の捕手。右足を高く上げる打撃フォームが特徴のスラッガーで、東京六大学で通算67試合、打率・345、7本塁打、52打点を記録している。

昨年は事前発表せずに明大・宗山塁（現楽天）を1位指名し、5球団の競合で交渉権を得られず。外れ1位で指名した花咲徳栄・石塚裕惺も巨人との競合に敗れ、外れ外れ1位で金沢・斎藤大翔を指名した。

西武は今季63勝77敗3分けの借金14でリーグ5位で、3年連続Bクラスに沈んだ。チーム打率・232、出塁率・289、長打率・328はいずれもリーグ最下位で、低迷の要因となった。特に主力内野手の世代交代が課題となっている。