お笑いタレント・劇団ひとり（48）が21日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。ダイエットを意識しなくなって、約5キロ減量に成功したことを明かした。

番組内では「ひとりさん、ダイエットいつ終わるんですか」とマネジャーの言っておきたいことが紹介された。「ここ10年くらい、ずーっとダイエットしていると言っていますが、一向に体重が減らないどころか、むしろ増えてきています。スタイリストさんとも“この衣装入るかな”とサイズの心配をいつもしているので、そろそろ10年のダイエットを終えてほしいです」と長く続けているダイエットについても苦言が伝えられた。

これを受け、放送内で健康に目覚めてジョギングを始めたことを告白していた、ひとりは「おもしろいことに、ダイエットを考えなくなってPPK（ピンピンコロリ）のことを考え始めたら、自然にやせました」と衝撃告白。「実は体重も5キロくらい落ちました。2、3カ月で」と続けた。

ダイエットに励んだ時期にも言及。「変な注射を打って、味覚が変わっちゃった時もあったんですよ。急きょ中断したんですけど、危ないってことで」と振り返り、「楽してやせる道はないですね」としみじみ。現在はアプリで食事管理しているといい、AIの分析を見て「自然に食べる量も減ってくんですよ。バランスも良くなる。で、運動もしてるとなると、自然とやせてくんですよ」とうれしそうに語った。