濱口優「芸人になれないはずがない」中学時代からの夢 打ちひしがれながらも自信持つ大切さ【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/21】お笑いコンビ・よゐこの濱口優が、このほど福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演。ステージ後にインタビューに応じ、夢を叶える秘訣を明かした。
【写真】よゐこ濱口優、6年ぶり「TGC」出演
濱口はABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）のステージに「SWAT」のコスプレ姿で登場。「TGC北九州」には初出演、「TGC」にも6年ぶりの出演となった。
トークでは同番組の講師として出演が控えていることから「僕が教えられることは無人島での生活くらいでどうかなと思いますけど…（笑）。あと、過酷なロケの過ごし方とか」と話して笑いを誘った濱口。
ステージ後のインタビューで、芸能界で活躍し続ける濱口に夢を叶える秘訣を聞くと「中学生くらいから芸人になりたいと思っていて、すぐ叶ったので、めっちゃ恵まれていたなと思います」と回顧。続けて「振り返ったときに、何もなかったのに『俺が芸人になれないはずがない』と訳のわからん根拠のない自信を持っていて（笑）。めちゃめちゃ強気でしたね（笑）」と自分自身の可能性を信じることが大切だと明かし、「自信を持っている人ってなんか説得力があるんで『生意気や』とかなるんですけど、生意気くらいじゃないと夢って叶えへんのかなって」と語った。
しかしその自信が続く訳ではないからこそ「最初は調子に乗っているくらい強気でいってもいいんじゃないかな。そこからどんどん年齢が進むにつれて、すごい人たちが目の前に居て『わー！すごい！』となって、勝手に打ちひしがれていく」と経験を基に説明。「ボコボコされながら自分で形を作っていけばいいと思います」と話し、「これから夢を追って進んでいく若い人たちは尖りまくってていいんじゃないですかね。僕は『おー！いいねー！』と思っちゃいます」と笑顔を見せた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演したのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開された。MCを務めたのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
