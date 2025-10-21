皮付きでも食べられるというキウイは消化器の働きを高める効果がある/puhimec/iStockphoto/Getty Images

（ＣＮＮ）慢性便秘の緩和にはキウイフルーツ、ライ麦パン、硬水が役立つ可能性がある。ヒューマンニュートリション・アンド・ダイエテティクス誌とニューロガストロエンテロロジー・アンド・モーティリティー誌が１３日に共同発表した食事ガイドラインで明らかになった。

世界では約６〜７人に１人が慢性便秘に悩まされている。

筆頭著者でキングス・カレッジ・ロンドン栄養科学准教授のエイリニ・ディミディ氏はこのガイドラインについて、慢性特発性便秘（ＣＩＣ）を抱える健康な成人に適用され、「他の病態（神経疾患、妊娠など）に起因する便秘には焦点を当てていない。そのため、一部の推奨事項は適用できる可能性があるが、これらの人々や子どもには慎重に適用する必要がある」と述べている。

キウイで便秘を予防する方法

便秘は、食物繊維の摂取不足、脱水、運動不足、ストレスといった特定の生活習慣や状態によって引き起こされることもある。そのため、臨床医は治療の大部分を食事療法に絞っている。

これまでの食事指導は、食物繊維をもっと摂取するよう伝える、といったおおざっぱなものだった。しかし、ディミディ氏によると、今回のガイドラインは「１日に２〜３個のキウイフルーツを摂取するなど、科学的根拠に基づいた食品や飲料を食事に取り入れること」が提唱されている。

キウイは便のかさと水分量を増やし、たんぱく質の消化を促進するほか、消化管を通る食物、水分、老廃物の動きをスムーズにする。また、老廃物が腸を通過する時間を短縮したり、消化の改善や消化管の炎症を軽減させたりするなど、天然のプレバイオティクスが持つ効果も発揮する。

ペンシルベニア州フィラデルフィアにあるトーマス・ジェファーソン大学病院の医学教授クックー・チャードリー氏は、キウイの皮には食物繊維が豊富に含まれており、食べることもできるとする一方で、キウイを加熱することは避けるべきだと指摘する。高温は腸の動きを促す酵素を破壊するためだ。同氏はこの研究に関与していない。

キウイのほか、プルーンやライ麦パン、亜麻仁、オレンジ、ヨーグルト、豆、オートミールなどの食品も慢性便秘に効果がある。

慢性便秘を患う人は、運動を採り入れて生活習慣を改善することも重要だ。

歩くという単純なことでも消化管の働きを高めるとチョードリー氏は指摘している。

この新たな推奨事項は、慢性便秘に対する食事療法介入に関する７５件以上のランダム化比較試験を検討した四つのシステマティックレビューとメタ分析の結果に基づいている。