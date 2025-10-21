米データ分析会社の投稿に衝撃

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦で、大谷翔平投手は打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動するなど、チームに大きく貢献。米データ分析会社のX投稿に、ファンは騒然となった。

大谷は今季、レギュラーシーズンで自己最多の55本塁打に加え、投手としても完全復帰。ポストシーズンでもNLCS第4戦で超絶二刀流の大活躍を披露するなど、ワールドシリーズ進出に大きく貢献した。

米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xは、大谷にまつわる2つのデータを紹介。日本時間19日に投稿した「このポストシーズンでドジャースの先発投手が投げた球速トップ30」とする画像では、30の顔写真のうち29を大谷が占め、グラスノーが唯一登場している。

また、同20日には「ショウヘイ・オオタニ入団以降、ロサンゼルス・ドジャースの打者が放った打球速度トップ60」との画像を投稿。こちらは大谷が58個を占め、テオスカー・ヘルナンデス、フレディ・フリーマンの2人がかろうじて顔を連ねた。

大谷の異常な独占ぶりに、X上の日本人にも衝撃が走った。

「間違い探しになってる」

「これは目を鍛えるやつかなんかですか？」

「大谷ばっかで草」

「大谷ゲシュタルト崩壊」

「良い意味でキモイな」

「世界トップの球団でこれは理不尽w」

2年連続の世界一を目指す大谷とドジャースは、24日（同25日）開幕のワールドシリーズで、ブルージェイズと激突する。



（THE ANSWER編集部）