インド海軍「サヒヤードリ」の前に並ぶ同艦乗組員と海上自衛隊員ら＝２１日、海自横須賀基逸見岸壁

インド海軍のシヴァリク級フリゲート「サヒヤードリ」が２１日、海上自衛隊横須賀基地（横須賀市）に寄港し、歓迎式が行われた。

同基地へのインド艦寄港は、昨年６月の同型艦「シヴァリク」以来で、２０２２年１１月の国際観艦式から４年連続で累計８度目。補給や乗組員の休養が目的。

サヒヤードリは排水量６８００トン、全長約１４３メートル、幅約１７メートル。今回の乗員は２５７人。同艦は９月２６日にインド東部ビシャカパトナムを出港。１０月にはマレーシア東海岸ケママンと韓国・釜山に寄港した後、１６〜１７日に九州西方で海自の護衛艦「あさひ」などと日印共同訓練（ＪＡＩＭＥＸ２５）を実施し、対潜水艦訓練などに取り組んだ。

歓迎式ではホストシップを務める護衛艦「まや」の艦長、太田亮１佐が「今回の寄港は海自と海軍が相互に理解し、親交を深める貴重な機会。歴史的軍港への滞在を楽しんでもらいたい」と語り、出迎えた。

サヒヤードリ艦長のラジャット・クマール大佐は報道陣の取材に応じ、「共同訓練は中国など他国の動きを念頭に置くものではなく、日本との協力関係や絆を深めることが目的。この寄港は互いが持つ専門知識を交換し合う意義深い時間にしたいと思う」と話した。

２５日までの滞在中、乗員は「まや」乗員と共に朝ヨガなどを行い、親睦を深める。