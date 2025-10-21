East Of Edenが、2025年10月11日（土）日本橋三井ホールにてトーク＆ライブイベントを開催し、盛りだくさんの内容で、集まったファンを大いに楽しませた。

このイベントは、East Of Eden が2025年10月3日にデジタルリリースした最新シングル「Our Fate」が10月2日（木）23時放送開始となったBS-TBSの新作ドラマ「御社の乱れ正します！2」の主題歌となっていることから実現したもの。East Of Edenは同ドラマのシーズン1でも主題歌「Judgement Syndrome」を担当しており、ドラマとの相性の良さを感じさせる、2シーズン続けての起用となる。

イベントは昼のトーク、夜のライブと2回に分けて行われた。13：30開演のトークイベントは、＜「御社の乱れ正します！2」×「East Of Eden」Special Talk Live 〜 Bar PURPLE ROSEへようこそ 〜＞と題されて、ドラマ出演者の山崎紘菜、飯島寛騎、マーク・パンサー、そしてEast Of Edenのメンバーが登壇した。尚、サブタイトルにある「Bar PURPLE ROSE」とは、ドラマに登場するバーのことだ。

ドラマ出演者たちによる影アナで諸注意のアナウンスが行なわれると、ほどなくして場内が暗転。ステージバックのスクリーンに映像が流れだす。Bar PURPLE ROSEを舞台にした「オフィスAIRクリーニング」代表の三枝玲（山崎紘菜）、アルバイト・鹿妻新（飯島寛騎）、Bar PURPLE ROSEオーナーのマスター（マーク・パンサー）による第1話冒頭シーンだ。これから放送されるエピソードも含めた映像に続くと、East Of Edenによる主題歌「Our Fate」が流れ、イベントがスタートした。

左からマーク・パンサー、飯島寛騎、山崎紘菜

トークイベントのMCを務めるのは、East Of Eden のAyasa（Vin）だ。スクリーンに流れた映像について説明して、「私たちEast Of Eden、前作に続いて主題歌「Our Fate」を担当させていただいています」と告げると大きな拍手がステージに向けられた。ドラマではBar PURPLE ROSEに3人が集まって迷惑な不倫カップルを退治するための秘密会議を行っているが、「今日はみなさんと一緒に、ここだけの秘密の話をしちゃったりしたいと思います！楽しむ準備はできてますか？」と煽ってから山崎紘菜、飯島寛騎、マーク・パンサーを呼び込むと、大歓声で迎えられた。

「（Ayasaは）盛り上げ方が上手！さすが」（山崎紘菜）、「今日は楽しんで行きましょう」（飯島寛騎）、「思ってたのとちょっと違う！でも楽しい」（マーク・パンサー）と、テンションの高い客席の様子を見渡しながら挨拶。続いてEast Of Edenの4人が登場。湊あかね（Vo）が「ボーカル役」、Yuki（G）が「ギター役」、MINA（B）が「ベーシスト兼赤ちゃん役」、MIZUKI（Dr）が「ドラムと黄色役」と、ドラマキャスト風に自己紹介してトークが始まった。

ドラマについて山崎紘菜は「昨年シーズン1がご好評をいただいて、世の中に1年間で何百本というドラマが制作されている中で、物語が続けられるというのは、本当に光栄なことだなと思いました」と実感を込めた。前作にはEast Of Edenのメンバーも出演していたが、「髪の毛の黄色が悪目立ちしてすみません（笑）」と振り返るMIZUKIに、山崎紘菜は「個性が光っていてとても素敵でした」と出演を感謝。

ドラマ出演者の相関図がスクリーンで紹介され、Ayasaは山崎紘菜演じる三枝玲について「女の私から見てもかっこいいです」と称賛。それを受けた山崎紘菜は、「East Of Edenのみなさんも楽曲を聴いてもライブを観てもかっこいいし、相乗効果になっているので、主題歌がEast Of Edenさんでよかったなと思いました」とお互いを称え合う。湊あかねは「玲さんは憧れです。私もクリーニングを開始したい」と、ドラマ中の設定を引用して憧れを語る。飯島寛騎が演じる三枝玲をアシストする鹿妻新についてAyasaが「シーズン1に引き続き、めっちゃいい男ですよね」と褒めたたえると、飯島寛騎は「成長も見れて、また違ったカッコよさが出たのかなと思います。カッコイイをアップデートしています」とキメて、客席が沸き立った。「新くんのような男性はどうですか？」とAyasaに訊かれたYukiは「ほどよくチャラさもあり、玲さんへの憧れや尊敬という一途な想いもありつつ、女性心をグっと掴み取ってるなと思います」と絶賛して、飯島寛騎は「ありがとうございます」と感謝。

今回から新たにドラマに加わったマーク・パンサーは「ドラマ出演は珍しいです。演技をちゃんとするのは1984年の「さよならジュピター」以来、40年ぶりぐらい」とのこと。バーのマスター役のため、バーテンダーの学校に行き、道具を揃えて家でもカクテルづくりの練習して臨んだというエピソードも明かして、観客を驚かせた。

主題歌「Our Fate」について、山崎紘菜が「前回の「Judgement Syndrome」は玲さんのカッコよさにハマっていたんですけど、シーズン2では玲さんの繊細さ、母性がにじみ出ているので、それを表してくれた楽曲だと思います。なんでこんなに玲さんの気持ちがわかるんだろう？ってめちゃくちゃ嬉しかったです」と感想を伝えると、湊あかねは「本当にその通りで、玲さんの愛情の深さに寄り添った曲です。せつなさが滲んでいて、それを強さでカバーしようとする玲さんの性格とどんぴしゃだなと思っています。いい歌だよね？」と客席に呼びかけて、拍手喝采となった。

メンバーそれぞれ、自分のパートの推しポイントとして「ドラマのオープニングで私のギターから流れるので、胸アツです。ギターソロも爽やかなものを意識しているので注目してください」（Yuki）、「スラップ奏法と指弾きで切り替えながら、力強さを表現できたと思います」（MINA）、「East Of Edenの曲はゴリゴリな曲が多いんですけど、ドラマの中で流れるインストを聴くと、我ながら私たちの音楽おしゃれに聴こえるなと思って。そういうところもドラマにハマっていてよかったなと思います」（MIZUKI）、「最後にバイオリンがリードのメロを弾いて終わるんですけど、メインで弾いているフレーズと、もう1つ寄り添うフレーズがあって、最後に一緒にメロを奏でて終わるんです。それによって、2人で寄り添っていくさまを表現できたんじゃないかと思います」（Ayasa）。そのコメントを聞いたマーク・パンサーは「ドラマと主題歌、運命共同体、まさに「Our Fate」っていう感じですね」と見事に言い表して、客席とステージで拍手が沸き起こった。

ここで山崎紘菜が「すごくおめでたいニュースを伺いまして。Yukiさん、ご出産おめでとうございます！」と、ドラマチームからサプライズで出産祝いのプレゼントが贈られた。Yukiは「びっくりした！ありがとうございます！」と笑顔を見せた。

続いて、ドラマのいちおしシーンを紹介。まだ放送されていないシーンも惜しむことなく公開された。山崎紘菜のアドリブに飯島寛騎がリアクションするという阿吽の呼吸を感じる場面も。改めて、ドラマの見どころについて山崎紘菜は「勧善懲悪、スパッと言ってくれる気持ち良さがあると思います。マーク・パンサーさんも加わってパワーアップしていますし、最後にEast Of Edenさんの曲も流れるので、毎週リアルタイムで聴いてください。よろしくお願いします」とアピールした。

お互いを知るために…ということで『クイズ白か黒か？秘密の告白をジャッジメント シンドローム』と題したクイズコーナーへ。それぞれがある秘密を告白して双方のチームが白か黒かジャッジするというもの。正解数でトップになった回答者にはプレゼントがもらえるということで、両チーム張り切って回答した。ドラマチームの出題では、山崎紘菜が「セリフの練習をカラオケボックスですることがある」ことを明かしたり、飯島寛騎が「ホストクラブでアルバイトをしたことがある」という出題でEast Of Edenのメンバーを惑わせると、黒と回答したMINAは理由を尋ねられ「接客とかできなそう…」とポツリ。飯島寛騎が「できるよ！」と憤慨して会場は大爆笑となった（正解は黒）。マーク・パンサーが出題した「一番ホッとする時間は、気の置けない仲間と話す時間である」は、意外なことに黒。小さい頃からずっと仕事をしており常にまわりに人がいるため、一番ホッとするのは、家に帰って愛猫と一緒にいるときなんだとか。また、2巡目の出題によりドラマの中でマーク・パンサーが「DEPARTURES」（globeの大ヒット曲のタイトル）というセリフを言う場面があることが明かされ、放送前の該当シーンが特別に公開された。クイズの方は、湊あかね以外が同点となりジャンケンの結果、MIZUKIが優勝。何度も全員同じになったメンバーの回答を逆張りした結果が功を奏した。賞品として、ドラマチームからイタリアンワイン「パープル・ロゼ」が贈られた。

今度はバンドチームのクイズにドラマチームが挑戦。湊が「歯科助手のアルバイトを経験したことがある」、Yukiが「子どもの出生体重は3412グラムである」と出題して、答えは共に白。MINAは「おじさんの話を聞くときにところかまわず寝る癖がある」と出題して物議を醸し、正解が白であることを告白するとドラマチームから「大人として駄目だろ（笑）」とお叱りが飛ぶ。打ち合わせ中の雑談になると寝てしまうことがあるようだ。MIZUKIの問題「わんこそばを100杯以上食べたことがある」の答えは白。115杯食べたことがあることを明かして観客を驚かせた。クイズの結果はなんと全員同点。ジャンケンで飯島寛騎が勝利して、East Of EdenのEastにちなんで、日本酒「東一」（あずまいち）が贈られた。

最後はプレゼント抽選会を実施。このイベントに合わせてドラマの原作者・樹ユウマが描いたという、East Of Edenの中に玲が加わったスペシャルイラストを使ったグッズに出演者たちのサインを入れて、ポスター、Tシャツなどが8名にプレゼントされた。

エンディングでMCのAyasaが「初めてのコラボイベント、私たちEast Of Edenもめちゃくちゃ楽しい時間を過ごさせていただきました」とドラマチームに伝えると、山崎紘菜は「私たちも楽しかったです。East Of Edenさんは昨日もライブをやって、このトークの後もライブをやるっていう、ものすごく大変なスケジュールの中、ドラマのために集まってくれて、ありがとうございました。昨年のドラマでEast Of Edenさんと出会わせていただいて、みなさんがたくさん観てくださってシーズン2ができました。マーク・パンサーさんも加わってくださって、本当にたくさんの愛を受けてドラマがここまでこれたこと、主演として誇らしいですし、すごくうれしいです。ドラマで三枝玲を演じていて思っているのは、今、正しいことをしている人、真っすぐ頑張っている人が報われる世の中であってほしいと思っていますし、そういう思いを込めてみんなでドラマを作りました。シーズン2の裏テーマは「変わらない愛」というものなんですけど、引き続き、このドラマを変わらない愛で包んでいただきたいなと思いますし、「Our Fate」という素敵な楽曲もEast Of Edenさんも、変わらない愛で、これからも一緒に、“運命共同体”で頑張って行きたいなと思います。本当に今日は楽しかったです！ありがとうございました」と熱いメッセージで、トークイベントが締めくくられた。

写真◎なかむらあかり

取材・文◎岡本貴之

トークイベント＜御社の乱れ正します！2」×「East Of Eden」Special Talk Live 〜 Bar PURPLE ROSEへようこそ 〜＞

2025年10月11日（土）

＠日本橋三井ホール

出演者：山崎紘菜、飯島寛騎、マーク・パンサー、East Of Eden

◾️「Our Fate」

2025年10月3日（金）配信開始

◾️ドラマ『御社の乱れ正します！２』

©樹ユウマ･DPN/御社の乱れ正します！２製作委員会 ◆あらすじ

身勝手な社内不倫を解消する「オフィスAIRクリーニング」。

主人公・三枝 玲(山崎 紘菜)は、身勝手な社内不倫で周囲に迷惑をかける男女を、鮮やかな手口で別れさせるプロ。真面目に働く人々の誠意を踏みにじる社内不倫カップルをじりじりと追い詰め、華麗に成敗していく。

そして玲のトラップに強力なアシストをする鹿妻 新（飯島 寛騎）は、時に玲に代わってターゲットに接近し、迷惑不倫撃退の一翼を担うのだった。ある日、玲と新の前に、不倫解消の依頼窓口となっていたガンちゃんの師匠で「Bar PURPLE ROSE」のオーナーであるマスター（マーク・パンサー）が現れる。ガンちゃんがバーテンダー修行の旅に出たことを知らせにきた彼は、代わりに自分が依頼窓口を引き受けると申し出る。 ◆放送情報

放送日時：2025年10月2日（木）よる11時スタート 全12話（30分枠）

※BS-TBS、BS-TBS 4Kで同時放送 ◆出演

三枝 玲／サエグサ・レイ・・・山崎 紘菜

鹿妻 新／カヅマ・アラタ・・・飯島 寛騎

Bar PURPLE ROSEマスター・・・・マーク・パンサ―

ほか ◆スタッフ

原 作：「御社の不倫の件〜絶対に別れさせます〜」 樹ユウマ/DPNブックス

脚 本：大山淳子（1話〜3話・7話〜9話・10話〜12話）

丹保 あずさ（4話〜6話）

監 督：湯浅弘章（1話〜３話・4話〜6話・10話〜12話）

吉田卓功（７話〜９話）

企画プロデュース：北川 雅一（BS-TBS）

プロデューサー：木暮望海（BS-TBS）、前田利洋（THE EINS）、武井哲（PADMA）

企 画 : BS-TBS

製作： 森井譲治（BS-TBS）・安倍純子（TBSグロウディア）

製作著作：御社の乱れ正します！２製作委員会

製作委員会：BS-TBS、TBSグロウディア、PADMA

制作プロダクション：THE EINS、PADMA ◆関連URL

番組ホームページ https://www.bs-tbs.co.jp/drama/onsha/

番組公式X（＠drama9_onsha） https://twitter.com/drama9_onsha

番組公式Instagram（drama9_onsha） https://www.instagram.com/drama9_onsha/?hl=ja

◆East Of Eden オフィシャルサイト

◆East Of Eden オフィシャルX

◆East Of Eden オフィシャルInstagram

◆East Of Eden オフィシャルYouTubeチャンネル

◆East Of Eden オフィシャルTikTok