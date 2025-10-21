元NHK女子アナ・中川安奈、美しさ際立つショーパン姿が「スタイル抜群」「最高」「モデルさんみたい」
今年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが21日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
今回は「フジテレビ『井戸端3姉妹は夜もすがら』 最近のトレンドや恋バナも含めて、世の中で盛り上がっている“濃い案件”を、世代の違う3人がゆる〜く語り合うトークバラエティーです」と、出演番組をアピール。「衣装は、部屋着っぽく！がテーマだったので 私の中でのマストアイテム、ショーパンにこだわって選んでみました」と、美スタイル際立つ衣装姿を投稿した。ファンからは「最高」「モデルさんみたい」などの声が集まっている。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
