相田翔子

　俳優・歌手の相田翔子が、21日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

　高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。

　今回の投稿では、「定番おかずの　豚キムチですが　久しぶりでした」「そして　いつもの　ごま塩きゅうりの切り方を変えてみたら　こっちの方が食べやすい！」と、色鮮やかな食卓を披露。ファンからは「ご飯がすすむ」などの反響が集まっている。

引用：「相田翔子」ブログ