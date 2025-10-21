相田翔子、「定番のおかず」を手作り 「ご飯がすすむ」「鮮やか」と絶賛の声集まる
俳優・歌手の相田翔子が、21日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】相田翔子、「定番のおかず」を手作り 過去の料理投稿の数々も「美味しそう」（20枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回の投稿では、「定番おかずの 豚キムチですが 久しぶりでした」「そして いつもの ごま塩きゅうりの切り方を変えてみたら こっちの方が食べやすい！」と、色鮮やかな食卓を披露。ファンからは「ご飯がすすむ」などの反響が集まっている。
引用：「相田翔子」ブログ
