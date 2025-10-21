セレーナ・ゴメスVSヘイリー・ビーバーの因縁が再燃 イベントでは気まずい対面を回避
ジャスティン・ビーバーの元恋人であるセレーナ・ゴメスと、妻であるヘイリー・ビーバーの因縁が再燃しているようだ。セレーナは自身のアルバム名を冠した化粧品ブランド「Rare Beauty」を2019年に設立、ヘイリーも2022年にコスメブランド「RHODE」を設立し、それぞれ大成功を収めているが、これが因縁再発のきっかけとなったらしい。
【写真】ネットを騒然とさせたセレーナ＆ヘイリーの2022年公開の2ショット
PageSixによると、現地時間10月14日付のWall Street Journal誌のインタビューで、「Rare Beauty」等他社商品との競争について聞かれたヘイリーが、「誰もが成功するだけの余地がある」とコメント。その上で、「Rare Beauty」を名指しこそしなかったものの、「インスピレーションを受けなかった人たちとの間に競争心はない」と語り、「人と対抗させられることには、いつもうんざりする。そんなことは求めていません」とぴしゃり。そして、「人々が色眼鏡を通してあなたを見に来て、心の中でストーリーをでっち上げられたとしても、それを変えるのはあなたの責任ではない」と語ったという。
Peopleによると、このヘイリーの発言の後、セレーナがインスタグラム・ストーリーズで反応。17日の投稿で「彼女をそっとしておいて。彼女は好きに話していいし、私の生活には関係ない。親切にして。私は全ブランドにインスピレーションを受けています。誰もが成功するだけの余地がある。お願いだから、みんなで止めよう」と綴っていたそうだ。
そんな騒動の最中、19日にロサンゼルスで第4回アカデミー博物館ガラが開催され、セレーナとヘイリーがそれぞれ来場。
セレーナは、先月挙式したばかりの夫ベニー・ブランコとともに登場し、オールブラックの洗練されたコーデを披露。一方のヘイリーは、エスプレッソブラウンのコルセットドレス姿で親友のケンダル・ジェンナーと会場入りした。
両者は同じイベントに出席したものの、直接顔を合わせることはなく、“気まずい対面”は回避されたようだ。
