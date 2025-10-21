帝京大可児高のMF黒沢一斗「全国で結果を出せるようになりたい」

プリンスリーグ東海・第14節の富士市立高校vs帝京大可児高校の一戦。

この試合で一際目を奪われたのが、帝京大可児の左サイドハーフのMF黒沢一斗だった。

ボールを持つと、テクニック集団の帝京大可児らしい細かいボールタッチで、アウトサイドやボディーシェイプを組み入れながら、リズムを刻んでドリブルをしていく。だが、黒沢のプレーを見ているとドリブラーのようでドリブラーではなかった。

常に相手を誘い込みながら、食いついてきたことで生まれた背後のスペースに柔らかなパスを出したり、時にはライナーの強いパスを出したりと、奪いに来る相手を手玉に取るようにシンプルに周りを使っていく。

前半で生まれた2点は全て黒沢が起点となった。1点目は左サイドでボールを持つと、ドリブルで運んでいき、相手が2枚食いついてきた隙を見逃さなかった。「マイナスの位置にMF青木（嘉宏）がいて、彼はあの位置（斜め45度）からのシュートが得意なので、前を向いて打てるようにパスを出した」と、青木の足元ではなく、その少し奥にあるスペースにボールを流し込むようにマイナスのパスを送り込んだ。

「一発でターンして打て」という黒沢からの明確なメッセージを受け取った青木は、中央にターンしながらボールを右足でコントロールして、そのまま右足を一閃。インカーブのかかったシュートは鮮やかにゴール右隅に吸い込まれた。

2点目は同じように左サイドで黒沢がボールを持つと、今度はニアのハーフスペースに飛び込んできた青木の足元にピタリと収まるパスを供給。「本当はワンツーでもう1回もらって仕掛けたかったのですが、青木がそのまま運んでくれた」と振り返ったように、もう一度もらう動きをしたことで、相手のCBが一瞬ピン留めされたのを青木が見逃さずに、そのまま縦突破をしてクロス。GKが弾いたこぼれをFW井上蓮斗が押し込んだ。

その後もリズミカルなボールタッチから、相手の逆をついたり、スペースを射抜くパスを出したりと、攻撃のリズムを生み出すプレーを見せ、4-1の勝利に貢献をした。

「一番考えているのは、自分が突破するというより、味方がシュートを打ちやすいボールや、次のプレーがしやすいボールを出すことを意識しています。ドリブルはあくまでも相手をずらしてスペースを開けることを目的としていて、もちろんそのまま突破を仕掛けることもありますが、最後にゴールの前をこじ開けることから逆算をしています」

冷静に相手の動きや意図、味方の配置を見ながらプレーをする黒沢のベースは関西で培われた。大阪出身で小学校時代は高槻南AFC、中学時代はVervento京都FCで足元を磨いた。

「相手の逆を取る、パスで崩すというのが好きで、高校でもこれを大事にするサッカーでプレーしたいと思った時に帝京大可児のサッカーを見て衝撃を受けたんです」

中学2年生の時、再来年の進路先の候補として京都の東山、静岡学園、そして帝京大可児の3校のサッカーに興味を持った。それぞれの試合を観に行くと、選手権岐阜県予選決勝で見せた帝京大可児のサッカーに魅了された。

当時の帝京大可児にはボランチに日本代表のDF鈴木淳之介（コペンハーゲン）が所属し、当時プリンスリーグ東海得点王のFW松永悠碁（名城大、昨年東海大学リーグ2部得点王、今年も得点ランキング1位）、抜群のテクニックを誇るサイドハーフの三品直哉（明治大）とタレント揃いのチームだった。

「3人のレベルが凄く高かった。ワンタッチパスを駆使して、一気にゴールに迫っていくサッカーはもう面白くて。なかでも鈴木選手は運び出して一気に数的優位を作り出していくプレーが凄まじくて、『こんなにボールを奪われないで運べる選手がいるんだ』と衝撃を受けました。松永選手もワンタッチでシュートに持って行ったり、凄まじいヘッドでゴールを決めたりしていて、『こんなFWがいたらパスを出してみたいな』と思いました」

この瞬間に進路を決めた。そして最高学年となった今年、黒沢は攻撃のキーマンとしてプリンス東海、インターハイを経験し、最後の選手権を迎えようとしている。

「もっと判断を磨いて、ゴールに直結するプレーをして、全国で結果を出せるようになりたいです」

覚悟を持って岐阜にやってきた変幻自在の「ドリブラー&パサー」の本領発揮はまさにこれからだ。（FOOTBALL ZONE編集部）