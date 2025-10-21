「シャングリ・ラ東京」にて栗やカボチャなどほっくりスイーツの販売が始まっています！ 旬の食材をふんだんに味わえ、今の季節にぴったりなスイーツがたくさん！そんな気になる秋限定のスイーツをご紹介します。

秋限定ほっくりスイーツ

「オータムチョコレートバー」箱入り4800円／箱なし3200円

2025年も秋限定の「オータムチョコレートバー」が登場！ 深みのある香ばしさとやわらかな甘みをまとったチョコレートに、アーモンド、クルミ、ヘーゼルナッツなど、厳選したナッツとクコの実を贅沢にトッピングしています。

さらに、東京都のシンボルであるイチョウをかたどったチョコレートのデコレーションが、東京の美しい紅葉を優雅に表現。かわいいどんぐりやカボチャ型のクッキーも添えられ、どこから味わうか迷う楽しさも魅力です。

「パンプキンポッド」5600円

秋の訪れとともに登場する遊び心あふれるスイーツ「パンプキンポッド」は、見た目も味わいもまるで小さなカボチャそのもの。見た目のインパクトはもちろん、素材にもこだわり、カボチャの自然な甘みと香ばしさを生かしたやさしい味わいに仕上がっています。

10月のハロウィンシーズンには、愛らしい表情のおばけマカロンがひょっこりと顔を出し、パーティー気分を一層盛り上げます。

そして 11月からは、秋の深まりを感じさせるカボチャマカロンが登場。ひとつで二度楽しめる、贅沢なスイーツ体験が提供されています。

「（写真左）ハロウィンクッキー アップル」「（写真右）ハロウィンクッキー パンプキン」：各1000円

2種類のクッキーを組み合わせて焼き上げた、ポップなアイシングクッキーは、10月のハロウィン期間限定。アールグレイを練り込んださわやかな風味の「ハロウィンクッキー アップル」と、カボチャを練りこんだジャックオランタン型クッキー＆クモの巣模様を描いたココアクッキー「ハロウィンクッキー パンプキン」は、どちらもハロウィン気分を高めてくれます。見た目の楽しさと素材の味わいを同時に楽しめますよ！

「エンガディナー」5900円

そして、この秋加わったスイス南東部エンガディン地方に伝わる伝統菓子「エンガディナー」。芳醇なバターをたっぷりと練り込んだクッキー生地で、キャラメルで丁寧に煮詰めたクルミのフィリングを包み込みます。さらに、渋皮煮、甘露煮、マロングラッセという三種の栗を忍ばせ、秋の趣をまとわせた特別なアレンジを施しています。配送にも対応していて、遠方に暮らす大切な人への上質な季節の贈り物としてもおすすめです。この秋は「シャングリ・ラ 東京」で季節を彩る秋限定スイーツをぜひ堪能してみて。

■シャングリ・ラ 東京

住所：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館

場所：1F ザ・ブティック by シャングリ・ラまたはオンラインブティック

TEL：03-6739-7888

期間：開催中〜11月30日（日）（「ハロウィンクッキー アップル」「ハロウィンクッキー パンプキン」は〜10月31日（金））

時間：平日11時30分〜18時30分／土・日曜、祝日10時30分〜18時30分



▶▶「スイーツ」の記事一覧はこちらから！

Text：中川葉月



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

