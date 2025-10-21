ºÇ²Ì¥¿¥Ò¡Ö»í¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¤Ë¡¢·ã¤«¤ï¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢ÀäÉÊ½©¥°¥ë¥á¤â¡ª¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó(R)¡×¤Î½©¥¤¥Ù¥ó¥È
½©¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¡ª¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½©¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅÃæ¡£¥ª¥¹¥¹¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡õ¥ª¥¹¥¹¥á¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
ºÇ²Ì¥¿¥Ò¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ìë¶õ¤Ë½Ö¤¯¡Ö»í¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×
¡Ö¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àÅ·¶õ inÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó®¡×¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö»í¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤Î»í¿Í¡¦ºÇ²Ì¥¿¥Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë»í¤¬Ìë¶õ¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡£
ËþÅ·¤ÎÀ±¤¬µ±¤¯Ìë¶õ¤Ë¡¢Ï¯ÆÉ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤Ï¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£»í¤ÎÃÇÊÒ¤¬À±¤Î´Ö¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¤ê¡¢À±ºÂÀþ¤Î¾å¤ÇÃÆ¤ó¤À¤ê¡¦¡¦¡¦¡£
À±ºÂ¤ä±§Ãè¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»í¤òÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºÇ²Ì¥¿¥Ò¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢ËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤ËÅô¤ê¤Þ¤¹¡£½ñ¤²¼¤í¤·¤ò´Þ¤à£¸ÊÓ¤Î»í¤¬ËÂ¤°¡Ö½Õ²Æ½©Åß¤È¡¢ÍÚ¤«Ì¤Íè¤ÎÀ±¶õ¡×¡£
¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î¿Í¡¹¤¬Ìë¶õ¤Ë¸«½Ð¤·¤¿3000Ç¯Á°¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Î±§Ãè¤¬¡¢»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
À±ºÂ¤Î¿ÀÏÃ¤Î²òÀâ¤âÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ²Ì¥¿¥Ò¤µ¤ó¤ÎËÂ¤°¸ÀÍÕ¤ò¡ÈÍá¤Ó¤ë¡ÉÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡£¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ²Ì¥¿¥Ò¤ÎÃø½ñ¤ÎÁõÃú¤ä»í¤ÎÅ¸¼¨¹½À®¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦º´¡¹ÌÚ½Ó¤µ¤ó¡£ºÇ²Ì¥¿¥Ò¤µ¤ó¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ç¤Ï¡¢»í¤Î»ý¤ÄÍ¾Çò¤äÍ¾±¤¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¼êË¡¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¡Ö»í¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÉ½¸½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£À±ºÂ¤Î·Á¤Ë±è¤¦ÍÍ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿Ê¸»ú¡¢½Ö¤¤¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯Ê¸»ú¡¢À±¤ÎÍÍ¤Ë¤Ä¤«¤á¤½¤¦¤Ç¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¿§¡¹¤Ê¸«¤»Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àÅ·¶õ¸ÂÄê¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ½Ó¤µ¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ø»í¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤â¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤âÍ¾±¤¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï´ØÏ¢½ñÀÒ¡ØÀ±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡£
ºÇ²Ì¥¿¥Ò¡Ö»í¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¤Ï¡¢11·î3Æü¤Þ¤Ç¡£
¢¡¾ì½ê¡§Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó ¥¤¡¼¥¹¥È¥ä¡¼¥É £·F
²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ã¡ª¡¡¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó2Æ¬¤¬¸ø³«Ãæ¡ª
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥óÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó2Æ¬¤ò¸ø³«Ãæ¡£5³¬¡Ö¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ù¡¼¥¹¡×¤Î¿åÁå¤Ç¸µµ¤¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ß¤À¿åÂ²´Û¤Ï2012Ç¯¤Î³«¶È»þ¤è¤êÅìµþÅÔ¾®³Þ¸¶Â¼¤ÈÄó·È¤·¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ë»²²è¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ª¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÌó1Ç¯´ÖÅö´Û¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¡¢³°Å¨¤Ë½±¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤Âç¤¤µ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤Î¤Á¡¢¸Î¶¿¤Î³¤¤Ø´Ô¤¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó2Æ¬¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤Þ¤¿¡¢10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎø¤¹¤ë¿åÂ²´Û¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¡Ö¹õ¤¤¤Ï¤óÅÀ¤¬¥Ï¡¼¥È¤Î¤«¤¿¤Á¤Î¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÃÏ¿Þ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¤â¤Î¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥È·¿¡×¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é´ÛÆâ¤ò³Ú¤·¤¯²óÍ·½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¡ÈÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¹¤°¥¥¹¤Ç¤¤ë¡ÉÎø¤¹¤ë¥Ï¥ß¥¬¥¡Ö¥Ç¥ó¥Æ¥£¥¹¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÎø¤¹¤ë¥ß¥ó¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¤òÈÎÇä¡£É®¼Ô¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ß¥ó¥È¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥ß¥ó¥È¹¥¤¤Î¡È¥ß¥óÅÞ¡É¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥í¡¼¤¬¥Ï¡¼¥È·¿¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª
2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ç§Äê12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤ÎÆü¡×¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤½¤³¤é¤¸¤å¤¦¤Ë¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¡×¤ò³«ºÅ¡£11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡Ö¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤ÎÆü¡×ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Íè´Û¤µ¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤ªÌÌ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É³Ú¤·¤¤´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
¢¡¾ì½ê¡§Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥é¥Þ¥Á 5F¡¦6F
¿©Íß¤Î½©¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡ªÀäÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤
¤¤Î¤³¡¢¼ò¡¢¤ª°ò¤ä·ª¤Ê¤ÉÈþÌ£¤·¤¤½©¤ÎÌ£³Ð¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¡¡É®¼Ô¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý ¥¢¥Þ¥é¡×¤µ¤ó¤Ë¤Æ¡Ö¤¤Î¤³¤Î¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×1,880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤³¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤ªÊÆ¤Ë¤·¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¥¤¥ó¥ÉÉ÷¤Î¿æ¤¤³¤ß¤´ÈÓ¡£¤¤Î¤³¤¬¤É¤Ã¤µ¤ê¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¹üÉÕ¤¤Î¥Á¥¥ó¤â¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿æ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤Æ¤ª¹¥¤ß¤Î¥°¥ì¡¼¥Ó¡¼¥½¡¼¥¹¡Ê4¼ï¡Ë¤È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥é¥¤¥¿¤ò°ì½ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Î¤³¤È¥Á¥¥ó¤Î»Ý¤ß¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿ÉÌ£¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÀäÌ¯¤Ë¹ç¤ï¤µ¤ê¥¹¥×¡¼¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¤ä¥µ¥é¥À¤È¤³¤Î¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤«¤â¡£Â¾¤Îµ¨Àá¤Î¥Ó¥ê¥ä¥Ë¤â¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤´¤Ï¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý ¥¢¥Þ¥é
¾ì½ê¡§Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á ¥¤¡¼¥¹¥È¥ä¡¼¥É 6F
¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â¥°¥ë¥á¤âÌþ¤·¤â¤¼¤ó¤Ö³ð¤¨¤é¤ì¤Á¤ã¤¦Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥¿¥¦¥ó¤Î½©¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤¼¤Ò¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
