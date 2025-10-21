主食用のコメの高騰が続く中、日本酒の原料となる酒米も大きく値を上げています。令和のコメ騒動に大きな影響を受けながら今シーズンの酒の仕込み作業が本格化している酒蔵を取材しました。



創業は江戸時代の1725年。ことしで300年の歴史を持つ庄内町の鯉川酒造。作業場では、10月上旬から仕込みの作業が行われていて、酒米の「出羽燦々」と「出羽の里」を蒸し上げる準備が進んでいました。

酒米の品種の多くは県産の食用米の主力「はえぬき」よりも倒れやすいなど、栽培が難しいため、これまでは食用米より高めの値段が付けられていました。

しかし、去年からのコメの価格高騰でJAが集荷の際に仮払いする食用米の概算金が60キロ当たり3万円を突破。この秋は酒米も60キロ当たり1万円ほど増額となりました。原材料の高騰で県内の酒蔵でも製品の大幅な値上げや生産調整をせざるを得ない状況だと言います。





鯉川酒造社長（県酒造組合会長）佐藤一良さん「GI山形は来年で10年目。地元の酒米にこだわってやってきた。その中で『雪女神』とか非常に成長してきたコメもある。そういったコメを使ったお酒が今年異常に値上がりしてしまう。本当に高値で売れるのか酒を作って売れるのか疑心暗鬼になっている。」県酒造組合では、県や各市町村に地元の酒作りの維持のため補助金の増額を要望しています。作業場では蒸気で蒸しあげた酒米をスコップですくい機械でほぐして麹菌を振って室で発酵させこうじを作ったり、掛け米として蔵のタンクに運びかき混ぜたりする作業が行われていました。鯉川酒造杜氏 鈴木義浩さん（44）「ことしは非常にコメの割れが少なく扱いやすくてとてもありがたい年だと思っています。値上がりする事があると思いますがその値段に見合ったおいしいお酒を作りたい。」この酒蔵では、11月中旬から下旬にはこの秋仕込んだ酒を絞り新酒を出荷する予定で今シーズンの仕込み作業は、来年3月ごろまで続くという事です。