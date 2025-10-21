松屋フーズは、日清食品冷凍の「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズにおいて、「松屋監修 シュクメルリ風パスタ」を監修した。11月1日から全国の量販店で販売を開始する。

「シュクメルリ」とは、「にんにく」と「とろけるチーズ」の“ホワイトソース”で鶏もも肉を煮込んだ“ジョージア料理”。北にロシア、東にアジア、西にヨーロッパ、南に中東という位置のジョージアは、様々な地方の特性を含んだ料理が多く、日本人の口に合う美味しい料理がとても多いといわれている。“世界一にんにくをおいしく食べるための料理”とも称されている。2019年には「シュクメルリ鍋」として商品化されたことで、SNSを中心に話題となった。2020年、2023年の松屋復刻メニュー総選挙では第1位を獲得するほどの人気ぶり。

電子レンジで簡単に調理でき、家庭で手軽に本格的な味わいを楽しめる「冷凍 日清スパ王プレミアム」。今回、「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズの発売15周年を記念し、コラボすることが決定した。



「松屋監修 シュクメルリ風パスタ」調理イメージ

「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」は、ガツンときかせたにんにくの香りやとろけるチーズのコクが口いっぱいに広がる、濃厚なソースが魅力となっている。具材には彩り鮮やかなブロッコリーがトッピングされている。人気の味わいをぜひ楽しんでほしい考え。

商品特長は、デュラム小麦のセモリナを100％使用した厳選イタリア産スパゲティ。1秒単位でゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げた。ガツンとくるにんにくの香りと、とろけるチーズのコクが口いっぱいに広がる濃厚なソースとなっている。具材は、チーズ、ブロッコリー。

［発売日］11月1日（土）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp

日清食品冷凍＝https://www.nissin.com/jp