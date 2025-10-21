第一屋製パン（以下、第一パン）は、11月11日の「チーズの日」にちなみ、チーズをメインに楽しむパン3品を11月1日から発売する。

チーズパンシリーズは毎年好評を得ている企画商品で、今年は惣菜パン2品と蒸しケーキ1品を発売する。

なかでも「3種のチーズパン」は、2012年の発売から今年で14年目を迎える、長年支持を得ている商品。当時開発を担当した社員はチーズが大好物で、日常のご褒美として食べていた「クアトロ・フォルマッジ」（イタリア語で「4種のチーズ」を意味するピザ）からヒントを得て、この商品を開発した。まさに、“チーズ好きが開発したチーズ好きのためのチーズパン”となっている。発売当初から少しずつブラッシュアップを重ね、チーズの香ばしさ・濃厚さ・コクや旨みを存分に楽しめる商品となっている。

その他、「もっちり角切りチーズパン」は、ごろっとした角切りチーズともっちりしたパン生地のコントラストが楽しめる食感にこだわった商品に仕上げており、「マスカルポーネスチームケーキ」は、北海道産マスカルポーネチーズのやさしい乳風味と蒸しケーキのきめ細かい口あたりを味わえる仕立てとなっている。



「3種のチーズパン」

「3種のチーズパン」は、ふんわりとしたパン生地で濃厚なゴーダチーズ⼊りクリームを包み、上⾯にゴーダチーズ・チェダーチーズ・モッツアレラチーズの3種のチーズをトッピングして焼き上げた。濃厚なチーズのコクと旨み、香ばしさが楽しめる、第⼀パンの⼈気商品となっている。



「もっちり角切りチーズパン」

「もっちり角切りチーズパン」は、もっちりとしたパン生地に、クラッシュチーズ・チーズマヨソース・角切りチーズ・シュレッドチーズをトッピングして焼き上げた。ごろっとした角切りチーズの食感ともっちりとした生地との食感の相性がよく、食べ応えのある商品となっている。



「マスカルポーネスチームケーキ」

「マスカルポーネスチームケーキ」は、マスカルポーネチーズを練り込みふんわりと蒸し上げた蒸しケーキに、マスカルポーネホイップをサンドした。やさしい乳の風味と豊かなコクがある北海道産のマスカルポーネチーズを使用しており、ミルキーな味わいを楽しめる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月1日（土）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp