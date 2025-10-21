カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G−SHOCK”の新製品として、歴代最小となる指輪サイズに耐衝撃構造と20気圧防水を搭載した「DWN−5600」を11月8日に発売する。

同社は「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスのもと、時計事業においても、これまでにない価値を創造してきた。その試みの一つとして、時計の新たな可能性を広げるべく、時計機能を備えながら小型化を実現したリングウオッチ「CRW−001」を昨年12月に発売。発売直後から欠品が続くほどの好評を博し、消費者に新たな驚きや歓びを提供している。





今回案内する「DWN−5600」は、通常の“G−SHOCK”の約10分の1のサイズ（DW−5600UEとの比較において）ながら、耐衝撃構造と20気圧防水を備えた指輪サイズの時計。“G−SHOCK”初号機の角型フォルムを受けつぐ「5600」のデザインを、ケースサイズ23.4mm×20mm×7.5mmの指輪サイズに落としこんだ。電池を含む小型部品の採用と、狭いスペースに緻密に配置する高密度実装技術によって、耐衝撃構造をより小さなサイズで実現している。

ベゼルやバンドの複雑な造形を射出成型技術によって細部まで忠実に再現したほか、ボタン、美錠、裏蓋には通常の“G−SHOCK”と同じステンレス素材を使用した。フェイスには「5600」と同じ6桁表示のデジタル液晶を搭載している。さらに、樹脂モデル同様バンド穴式を採用しているので、着用する指のサイズに合わせて自由に調整ができる。



左から：DWN−5600−1、DWN−5600−4、DWN−5600−9

機能面では、時、分、秒の表示、カレンダー、LEDバックライト、ストップウオッチ、2つの異なる時刻を同時に表示できるデュアルタイムなどを備え、コンパクトでありながら高い実用性を実現した。

コレクションとして飾ることができるようなスペシャルパッケージを用意した。Gマークをかたどったディスプレイスタンドも同梱し、プレゼントにも最適な仕様に仕上げている。

［小売価格］1万4300円（税込）

［発売日］11月8日（土）

カシオ計算機＝https://www.casio.com/jp