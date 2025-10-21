50cc以下の原付バイクの車両が生産を終了します。環境問題の面で各社が製造をやめることになりますが、金沢市内の販売店では駆け込み需要など影響が出てきています。

渡邉百音キャスター「こちら価格の手ごろさや利便性などから、日常的に使う人も多い原付バイク。しかし、10月末、50cc以下の原付バイクの生産が終了されるんです」

50cc以下の原付バイクが生産を終了する背景には、環境問題があります。

国際基準に照らし合わせての二酸化炭素の削減に向けた観点から、「排ガス規制」が2016年から数年おきに見直されてきました。

今回の見直しでは、11月から50cc以下の原付バイクにも排ガス規制が適用されることになりましたが、その規制をクリアするバイクを開発するにはコスト面で難しいことから、メーカー各社は10月末までに生産を終了します。

“50cc以下”を求めて 販売店では「駆け込み需要」

こうした状況を受け、バイクの販売・修理を手掛ける金沢市のバイクオン田上店では、「駆け込み需要」が増えているといいます。

バイクオン田上店・向井真里奈店長「学生さん多くて、でもけっこうシニアの方も多いですね。9月末か10月に入ったくらいからお問い合わせもお電話も多くて、ご来店も多い感じ。1.5倍〜2倍くらいですかね」

生産終了に追い打ちをかけるのが「価格高騰」です。

バイクオン田上店・向井真里奈店長「今の時点で中古車の価格が少し上がっているなという感じはありますし、来年になるともっと上がってくるんじゃないかと思います」

「重さ」を感じる新基準の原付 乗り心地の良さは増す？

50ccに代わり11月から順次、新発売されるのが「新基準原付」です。

ホンダは16日、新たな排ガス規制に適合した110ccクラスの原付バイク4車種を発表しました。

バイクオン田上店・向井真里奈店長「同じこの大きさで重さも同じで50ccのパワーしか出ない。パワーダウンさせたものが新基準原付として今後発売されていく」

50ccの原付と、新基準原付に近いバイクを比べてみると…

渡邉百音キャスター「あ！けっこう重さ変わりますね。大きく問題はないが体感重くなったなという感じがする」

シニア世代などには扱いづらくなるという問題もありそうです。高齢の母のために原付バイクを見に来たというこちらの親子は駆け込みで店を訪れましたが、価格が上がっていることに驚いた様子です。

来店客「全然知らないです。そうなんですか⁉2万くらい高くなっています。本当に？もう高くなってる？」「力もうなくなってきているので大きいのよりは50cc」

一方で、「新基準原付」は乗り心地などの面で利点があると向井店長は話します。

バイクオン田上店・向井真里奈店長「環境に優しいことはもちろんなのですが125ccの大きさなので乗り心地もよくなっていますし、ブレーキの効きも50ccに比べるとぎゅっと止まるように良くなっている」

生活の足が様変わりする11月以降、原付バイクの流通にも大きな変化がみられるかもしれません。