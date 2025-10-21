大江裕が、師匠である北島三郎のカバー曲と、北島が大江のために手がけた楽曲を収録した2枚組のアルバム『大江 裕が唄う「恩師・北島三郎～原 譲二～作品集」』を11月12日にリリースする。

（関連：氷川きよし、“演歌以外”の楽曲が持つ魅力 ポップス、ジャズでも光る確かな歌唱力と表現力）

本作のDisc1では、北島三郎の名曲「与作」「兄弟仁義」「北の漁場」など12曲をカバー。「帰ろかな」は、北島が劇場特別公演時に歌唱していたビート感のあるアレンジとなっており、「なみだ船」は当時のオリジナルカラオケに乗せて録音。大江だからこそ実現できた内容となっている。

また、Disc2には北島が原譲二名義で大江のために手掛けたオリジナル作品12曲を収録。デビュー曲「のろま大将」と「なんか一丁やったろかい」「ふる里は いま...」の3曲は、今の大江の歌唱で再録音したものが収録される。

なお、今年で36歳になる大江は、北島の名前である“サブロー”にちなんで、“36祭”と題したさまざまなイベントやコンサートを開催中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）