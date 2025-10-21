Audibleは、日本でのサービス開始10周年を記念し、「日本10周年記念スペシャルラインナップ」を発表した。21日を皮切りに、読書週間から年末、さらに来年にかけて、人気作家の新作や名作を順次配信していく。

Audibleが著者や出版社と協力して独自に制作する「オーディオファースト作品」は、作家がAudibleのために書き下ろし、最初に“音声”で届ける形式の作品。最新作として、Audibleでも人気のミステリー作家・湊かなえが初めて手がけるオーディオファースト作品「暁星（あけぼし）」が登場する。予約開始は10月21日、配信開始は11月11日。あわせて、英語版「The Star at Dawn」も2025年2月に配信予定となっている。

このほか、林真理子による「80代になるとたいていボケるか死ぬ。70代は神様から与えられた特別な時間」（10月31日配信）や、スコット・アランの「200 GENTLE HABITS 1日1ページ、人生をひらく 小さな習慣」も、オーディオファースト新作として順次登場する。

10周年を記念し、人気タイトルのオーディオブックも次々とAudibleに加わる。村上春樹の最新作「街とその不確かな壁」、恩田陸の「Q&A」「不連続の世界」「蜜蜂と遠雷」をはじめとする15作品、村上龍の「イン ザ・ミソスープ」「ラブ＆ポップ」「半島を出よ」など10作品、さらに朝井リョウの「桐島、部活やめるってよ」「生殖記」、宇山佳佑の「桜のような僕の恋人」など、書籍で人気を博した作品が続々と配信・予約受付開始される。

Audibleオリジナルポッドキャストでも、「複雑な世界で、より善く生きる」をコンセプトに、知的好奇心を刺激する新シリーズ「A University」の本講義がスタート。監修を務める小説家・平野啓一郎が、渡辺直美や安藤忠雄ら多彩な講師陣をゲストに迎え、ジャンルを越えて“耳で学ぶ授業”を届ける。

さらにエンターテインメント番組として、くりぃむしちゅー・有田哲平による耳で楽しむコント番組「有田哲平 耳笑（みみわらい）」、同じく上田晋也がアンタッチャブル・柴田英嗣とタッグを組む「くりぃむ上田とアンタ柴田の心はいつも半ズボン」、そして声優・斉藤壮馬がパーソナリティを務め、好きな本について語る「斉藤壮馬の本心（ほんごころ）」も、10月21日から配信が始まる。