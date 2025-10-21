■全国の22日（水）の天気

秋雨前線が南西諸島から伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気が流れ込むため活動が活発になりそうです。伊豆諸島では、明け方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。暗い時間に災害が発生するおそれがありますので、危険が迫る前に避難をしたり、川や崖から離れた2階以上の部屋で過ごすなど、対策をして下さい。

沖縄や奄美も激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。西・東日本も、太平洋側を中心に雨が降るでしょう。日本海側では、しだいに晴れ間が出てきそうです。北日本は雲が多く、北海道では雨や雪の降る所があるでしょう。

最低気温は九州や中国四国で15℃から17℃くらいの所が多いでしょう。関東や東北は10℃前後の見込みです。日中は全国的にあまり上がらず、東京都心など関東南部は12月並みの寒さとなるでしょう。寒さ対策をしてお過ごし下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌 5℃（＋1 11月上旬）

仙台 10℃（＋1 平年並み）

新潟 12℃（±0 10月中旬）

東京都心 10℃（−4 11月上旬）

名古屋 12℃（−3 平年並み）

大阪 12℃（−3 11月上旬）

広島 15℃（−1 10月中旬）

高知 16℃（−4 10月中旬）

福岡 17℃（−1 10月中旬）

鹿児島 20℃（−2 10月上旬）

那覇 25℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 12℃（＋2 11月上旬）

仙台 17℃（＋1 11月上旬）

新潟 17℃（＋1 11月上旬）

東京都心 13℃（−4 12月上旬）

名古屋 16℃（−3 11月下旬）

大阪 17℃（−2 11月中旬）

広島 21℃（±0 平年並み）

高知 19℃（−5 11月中旬）

福岡 22℃（−1 平年並み）

鹿児島 21℃（−3 11月中旬）

那覇 29℃（＋2 10月上旬）

■全国の週間予報

北海道では、23日も雨や雪の降る所があるでしょう。東北から九州は、23日、24日と、晴れる所が多くなりそうです。25日は、西・東日本の太平洋側から雲が多くなり、沿岸の地域では雨の降る所があるでしょう。26日は全国的に雨が降り、北日本や北陸では、27日から28日にかけても雨の降りやすい天気が続きそうです。沖縄では25日ごろにかけて雨の降る日が続くでしょう。気温はこの先、北日本や東日本を中心に平年より低く、晴れても空気がひんやりしそうです。関東でも、朝晩は10℃近くまで下がり、薄手のコートが欲しいくらいになりそうです。