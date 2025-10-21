のん、台湾でへそ出し圧巻スタイルに反響！ 「先祖返りしているのんちゃん」「かっこよくなってるー」
俳優・アーティストののんさんは10月20日、自身のInstagramを更新。スタイル抜群のへそ出しショットを披露しました。
【写真】のん、へそ出し圧巻スタイルショット
ファンからは、「のんちゃん素敵だな」「台湾行きたかったなあ」「カッケ〜わ！可愛いわ！」「ネクタイとへそ出しコーデかっこいい」「かっこよすぎる…」「先祖返りしているのんちゃん」「かっこよくなってるー」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「のんちゃん素敵だな」のんさんは「ぐねぐねネクタイ」とつづり、4枚の写真を投稿。台湾の野外音楽フェスティバル「浪人祭 Vagabond Festival 2025」に出演した際のオフショットのようです。同イベントのパネルをバックにクールなポーズを披露。白いTシャツに黒いパンツのモノクロスタイルで、首には「くねくね」と曲がった黒いネクタイをかけています。タイトなミニ丈のTシャツからは美しいへそがあらわに。ボディラインも強調された圧巻のスタイルで、のんさんの魅力があふれています。
同イベントへ出演告知の動画も公開19日には「本日、『浪人祭Vagabond Festival 2025』にのんが出演します！」と、ピースサインを披露する告知動画を公開していたのんさん。ファンからは、「楽しく頑張ってね〜」「台湾でブっ飛びかましちゃえ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
