【Ray♥Campusエディターズ】たまアリで【夢中全開。】参加型の音楽フェス＆XGに感動しました♡
2025年10月11日・12日に、さいたまスーパーアリーナで開催された「Coca-Cola X Fes 2025 」に行ってきました！ 「あなたとつくるフェス」というテーマ通り、体験型のブースがたくさんありました。コカ・コーラの鮮やかな赤にワクワクしながら、アーティストライブはもちろん、コンテンツブースも、1日中楽しみました♡
たまアリが赤色に Coca-Cola X Fes 2025
2025年10月11日・12日に、さいたまスーパーアリーナで開催された「Coca-Cola X Fes 2025 」。
会場の中も外も、コカ・コーラの赤で統一された、ワクワクするような装飾がたくさん。
会場外ではチキンフェスも開催されていて、チキンやフローズンコーラなど、グルメも楽しめました♡
グラフィックデザイナーVERDY氏とのコラボがかわいい♡
グラフィックデザイナーのVERDY氏とコラボした装飾やグッズで、会場は中も外もワクワクMAX♡
コカ・コーラの赤色で統一感のある空間に、VERDY氏のキャラクターが楽しそうに配置されていて、フェスの高揚感をさらに高めてくれます。
Check! VERDYとは……？
大阪府出身のグラフィックアーティスト。オリジナルのキャラクター「VICK」や「Girl‘s Don‘t Cry」などのファッションブランドで知られる。
特に、VICKのスタンプラリーはかわいすぎます♡ やっぱり大人気で行列ができていました！
会場内2か所、会場外1か所をまわって完成させた絵柄は、このフェスだけの特別なものです。
「夢中全開。」になっちゃうブース
Game Arcade“Run to MUCHU”
撮影した写真をもとにしたアバターを使って楽しめる、横スクロールアクションゲームです。
可愛いっ♡ こんなに可愛く仕上げてくれるシステムに感謝です♡ シールも貰えて、記念になりました。
やってみると、これが結構むずかしい〜！
スコアと順位も出るので、何度もトライしたくなります！！！
最後に表示されるQRコードで、自分のスマホでゲームもできました◎
Recycle Music Box
リサイクルコーナーなのですが、ここにも「夢中全開。」になる、ひと工夫が。
ターンテーブルを模した機械にペットボトルを差し込むと……音楽が流れる仕組みになっています！
実は、コカ・コーラのペットボトルは100％リサイクルされたものを使用しているのだとか。
当日はペットボトルのコークが飲み放題だったので、すぐにリサイクルできて嬉しい気持ちになりました。
もはや文明なXGのパフォーマンス
XGがカッコ良すぎました！
初めて拝見したのですが、口がぽかんとなってしまうくらい圧倒されました。会場も大盛り上がりでノリノリです。
そして、古代エジプトに感じるロマンと、全く同じ感情をXGに感じました！
小さい頃、世界ふしぎ発見！ をかじりつくように見ていた、あの頃を思い出しました♡
もはや文明ですね。
コカ・コーラが好きになった1日でした♡
コカ・コーラの本気が見えるフェスでした！
コカ・コーラを見るたびに、この体験を思い出しちゃいます。
ワクワクするような赤色、プシュっというコークを開ける音、とってもハッピーな1日でした♡
みうみう